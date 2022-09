Ryan Reynolds, una volta che ha fatto Blake Lively, dice: “Se facessi pagare di più, potresti permettermelo”

La coppia che troll insieme sta insieme. Il Piscina morta la star Ryan Reynolds e sua moglie Blake Lively si adattano perfettamente al progetto e sono i pionieri di questa versione del vecchio adagio. Reynolds e Lively sono una delle coppie più fighe sui social media, poiché non esitano a trollare o tirarsi le gambe a vicenda.

Ultimamente hanno attirato molta attenzione annunciando la loro quarta gravidanza. Ryan Reynolds e Blake Lively sono sposati da dieci anni e sono genitori di tre bellissime figlie, ovvero James, Inez e Betty. Così, la notizia del quarto figlio è stata una sorpresa, ma i fan l’hanno accolta con tanto amore e adorazione. Poiché la coppia è di tendenza in tutto il mondo, il loro Le battute su Instagram di luglio sono tornate virali. Vediamo come Blake ha trollato suo marito due mesi fa con stile.

L’insolente arrosto su Instagram di Blake Lively per Ryan Reynolds

Nel luglio 2022, Ryan Reynolds ha fatto una pubblicità per promuovere il pacchetto famiglia della sua azienda Mint Mobile. Lo spot è iniziato con il Piscina morta attore, rivelando alcuni dettagli sul piano mentre chiedeva alla moglie di elaborare ulteriormente. Tuttavia, è rimasto perplesso quando invece di sua moglie, sullo schermo è apparsa una ragazza bionda. Quando l’attore ha dichiarato che non era sua moglie, è stato accolto con una risposta sfacciata: “Sì, sostituisco [Lively] sul set durante le cose noiose.

Adoriamo sostituire i piani wireless troppo cari. #MintFamily https://t.co/XjJnUMnGUu pic.twitter.com/T9Fgpt3Img — Mint Mobile (@Mintmobile) 15 luglio 2022

Condividendo l’annuncio sul suo handle ufficiale di Instagram, Blake ha dato un’occhiata furba a suo maritoaffermando che non poteva permettersela. “Tesoro, se facessi pagare di più, potresti permetterti” il Gossip Girl allume ha scritto, come citato da ENews.

Inoltre, in un’altra storia, ha preso in giro Ryan Reynolds per aver portato l’allenatore a casa. Nella pubblicità, Reynolds ha messo in dubbio la noiosa osservazione della ragazza bionda affermando che stava cercando di fare una rivoluzione nel settore. Tuttavia, la ragazza non sembrava interessata, poiché si teneva occupata con il telefono.

La bizzarra pubblicità si è conclusa con Reynolds che si è lamentato di sua moglie. Reagendo alla sua denuncia, Lively ha scritto, “Amore mio, sentiti libero di rivoluzionare il divano quando ci dormirai sopra stanotte.”

Cosa ne pensate di queste simpatiche battute tra la coppia? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

