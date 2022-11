Ryan Reynolds sbalordito con un reggiseno ispirato a “Deadpool” al premio Hasty Pudding Theatricals Man of the Year

Un tratto con cui Ryan Reynolds ha in comune Piscina morta è che entrambi hanno la tendenza a fare l’imprevisto. Ad esempio, come nel primo colpo di Deadpool 2 stesso vediamo il supereroe che si rilassa con una sigaretta e un carillon ornato da un Wolverine morto di Hugh Jackman Logan suona una melodia. Questo è molto simile al modo in cui i partecipanti all’annuale Hasty Pudding Theatricals non si aspettavano di essere accolti da un uomo di 40 anni che indossava un reggiseno ispirato ai supereroi del suo film di successo.

Ma avrebbero dovuto vederlo arrivare, dato che l’uomo di 40 anni non era altro che il rubacuori canadese Ryan Reynolds, che pensava che sua moglie stesse “martellando l’orso” quando era incinta di sei mesi. I partecipanti all’annuale Hasty Pudding Theatricals dell’Università di Harvard nel 2017 hanno potuto vedere Reynolds nel suo umore da festa.

Ryan Reynolds era l’anima della festa all’Hasty Pudding Theatricals di Harvard

A seguire il multimilionario Piscina morta vincere al botteghino, l’attore ha ricevuto molti elogi e riconoscimenti. Uno di questi è il premio Man of the Year all’annuale Hasty Pudding Theatricals nel 2017. Il premio è ospitato dall’Hasty Pudding Club, i cui membri sono mecenati delle arti e della commedia. Il comitato ha scelto Ryan Reynolds come uomo dell’anno e pensiamo che sia stato molto meritato.

Reynolds, che si è vestito in modo elegante con un classico abito di velluto nero, ha dato il massimo quando è salito sul palco. Kyle Whelihan, uno studente di Harvard, era vestito in modo esilarante da Blake Lively ma era un’edizione zombie. E Reynolds, essendo il grande marito che è, ha messo in mostra le sue abilità di lap dance non appena ha visto la versione zombie di sua moglie. Ma il divertimento non si è fermato qui.

LEGGI ANCHE: Vedremo Deadpool e Fantastici Quattro Crossover? Ryan Reynolds potrebbe avere un occhio per QUESTO fantastico affare

Il Lanterna verde all’attore è stato consegnato un reggiseno ispirato a Deadpool, che siamo sorpresi non sia ancora un bestseller sul mercato. Sia un Piscina morta body o a Piscina morta reggiseno, Reynolds può scuotere entrambi.

C’è un motivo per cui la rivista People continua a selezionarlo come l’uomo più sexy del mondo. L’Hasty Pudding Committee sapeva cosa stava facendo quando ha assegnato a Ryan Reynolds il premio Man of the Year. Prima di Ragazzo libero attore, Joseph Gordon Levitt, famoso per la sua interpretazione in 500 giorni d’estate, è stato insignito del titolo. Tuttavia, non c’era la lap dance in quello spettacolo di Hasty Pudding Theatricals.

Cosa ne pensi dell’esibizione di Reynolds alla premiazione? Facci sapere nei commenti qui sotto.

Il post Ryan Reynolds sbalordito con un reggiseno ispirato a “Deadpool” al premio Hasty Pudding Theatricals Man of the Year è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.