Ryan Reynolds rivela come Netflix è ora pronto per l’adattamento di Dragon’s Lair, dice “Sono curioso di vedere come andrà”

Ryan Reynolds è stato impegnato ultimamente mentre esplora nuove cose e lavora a nuovi progetti. È stato annunciato che la star canadese ha iniziato a lavorare Deadpool 3. Mentre sta anche promuovendo il suo prossimo film spiritoso, tratto dal romanzo di Charles Dickens. Questa commedia musicale a tema natalizio seguirà la storia di un misantropo avaro.

D’altra parte, Ryan si è nuovamente connesso al progetto emerso per la prima volta all’inizio del 2020. Inoltre, è stato detto che sarà scelto per il ruolo del personaggio centrale Dirk the Daring. Per ora, Il progetto Adam star ha recentemente rivelato come Netflix sia ora pronto per Dragon’s Lair Adaption. Sta recitando nel film o il suo ruolo è cambiato questa volta?

Ryan Reynolds parla di Netflix che porta la tecnologia più incredibile a Dragon’s Lair

In una recente intervista promozionale con Collisore, Ryan Reynolds ha parlato dei suoi progetti per il 2020 che stanno finalmente prendendo vita. La star di 45 anni sembrava molto entusiasta del progetto e ha apprezzato Netflix per il suo approccio al videogioco.

“E non ne sono sicuro, ma non credo che nessuno l’abbia mai provato prima in questo modo. Quindi sono curioso di vedere come andrà “ ha spiegato Reynolds. Inoltre, il Ragazzo libero star ha dichiarato che il gigante dello streaming sperimenterà la tecnologia in un modo che potrebbe stupire le persone. Secondo lui, è qualcosa che lui o l’industria non hanno mai visto prima.

“Quindi stanno prendendo una sorta di pugnalata piuttosto innovativa a particolari IP in un modo che mi ha sbalordito.” Pertanto, Ryan Reynolds è molto entusiasta di vedere cosa sia innovativo La tana del drago porterà come farà parte di tutto il tempo.

La star di Deadpool produrrà Dragon’s Lair di Netflix

Casa sicura star ha anche rivelato che la sua società di produzione, Maximum Effort, in coordinamento con altri produttori. Include Roy Lee, Trevor Engelson, Gary Goldman, Jon Pomeroy e Don Bluth di Vertigo Entertainment.

Intanto gli autori di Storie spaventose da raccontare nell’oscurità, Dan e Kevin Hageman scriveranno la sceneggiatura di questo adattamento.

Cosa ne pensi di questo adattamento live action che sarà prodotto dal nostro ragazzo dell’umorismo? Raccontaci le tue opinioni nella sezione commenti.

