Ryan Reynolds ringrazia Hugh Jackman per aver trasformato il brutto maglione natalizio in un “generatore di denaro selvaggio”

Ryan Reynolds è il simpaticone di Hollywood, quindi è abbastanza raro vederlo diventare il bersaglio di uno scherzo. Ma è possibile solo quando un certo Wolverine decide di fare uno scherzo al burlone. Lo scherzo del maglione natalizio è diventato virale e ha generato diversi meme.

Tuttavia, conoscendo Ryan, l’ha presa con calma e l’ha trasformata in qualcosa di utile. Durante un’intervista con Access, la star di Hollywood ha rivelato di essere davvero contento che Hugh Jackman gli abbia fatto uno scherzo.

LEGGI ANCHE: Qual è stato il “pasto amichevole” per il quale Ryan Reynolds e Scarlett Johansson si sono riuniti dopo la loro separazione?

Ryan Reynolds è grato a Hugh Jackman per il brutto scherzo del maglione che ha raccolto milioni per beneficenza

Nel 2018, Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman hanno regalato una grande dose di risate al mondo quando hanno fatto uno scherzo a Ryan Reynolds. Il padre di tre figli è stato invitato a una brutta festa di maglione solo per arrivare e rendersi conto che il codice di abbigliamento si applicava solo a lui!

Il grande maglione natalizio con fiocco dorato e l’espressione morta di Ryan in contrasto con la gioia sui volti dei suoi amici sono stati condivisi un milione di volte. Tuttavia, il proprietario di Aviation Gin ha deciso di usarlo come una divertente campagna natalizia per il Fondazione SickKids. E la sua brillante strategia ha rilanciato $ 640.000 per l’ospedale quest’anno!

LEGGI ANCHE: “Dal giorno in cui mia madre e mio padre…” – Ryan Reynolds svela il suo piano di 46 anni per riportare Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Ma ha riconosciuto che questa idea era possibile solo perché Jackman ha fatto quello scherzo esilarante. “Questo maglione si è trasformato in un generatore di denaro selvaggio per la fondazione SickKids di Toronto. Sono molto grato a Hugh Jackman per avermi preso in giro con questo perché questo si è trasformato in questa bestia per sempre “, ha detto. Ha inoltre rivelato che hanno in programma altri dirottamenti natalizi.

Hugh Jackman e Ryan si sono incontrati per la prima volta sul set di X-Men- Origins. L’australiano e il canadese si sono subito trovati d’accordo e da allora hanno condiviso un grande cameratismo. Si lanciano regolarmente ombre l’un l’altro, il che la dice lunga sul loro legame. I due condivideranno nuovamente lo schermo in Deadpool 3.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in programma per il Natale di quest’anno. Non vedi l’ora anche tu?

Il post Ryan Reynolds ringrazia Hugh Jackman per aver trasformato il brutto maglione natalizio in un “generatore di denaro selvaggio” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.