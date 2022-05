Ryan Reynolds ricorda il suo arresto in Canada, e non è stato perché ha fatto battute sui poliziotti

Chiudi gli occhi e pensa a una celebrità che credi sia, senza dubbio, la più grande malizia. Non sappiamo che tipo di intrattenimento consumi, ma c’è una probabilità 9/10 che la celebrità a cui hai pensato fosse Ryan Reynolds. E se no, era sicuramente uno dei migliori contendenti per il posto. Questa è l’immagine che si è costruito. Un ragazzo schietto, divertente e spiritoso che sa fare le battute più isteriche, anche nel sonno. Anche se non lo diciamo direttamente, crediamo tutti che a un certo punto si sia trovato nei guai.

Ebbene, nella recente puntata di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman, Reynolds parlava dei suoi primi anni di vita a Vancouver, in Canada. E mentre lo faceva, ha anche parlato del momento in cui è stato arrestato. E prima di saltare alle conclusioni. No, non è stato perché ha fatto battute sull’ufficiale di polizia. Ma allora, qual era il motivo?

Ryan Reynolds sulla sua famiglia e sui suoi arresti durante i primi giorni della sua vita

Tra le tante cose di cui Ryan ha parlato su Netflix Original, il modo in cui ha parlato di come la sua famiglia ha attirato molta attenzione. Ha parlato del duro lavoro svolto da suo padre e sua madre e di come anche oggi cerchi di imparare le cose. Successivamente, David gli ha chiesto di ciascuno dei suoi 3 fratelli. Ryan ha rivelato che suo fratello maggiore, Patrick, è un insegnante. Il prossimo in linea è Terry, che lavora per l’RMCP, cioè il Polizia a cavallo canadese reale. E l’ultimo fratello, che ha solo 2 anni in più di Ryan, Jeff.

Dato che sia Ryan che Jeff hanno pochissima differenza di età tra loro, Ryan ha rivelato che Jeff era suo complice in tutti i suoi imbrogli. Ricorda che lui e Jeff facevano tutte le cose orribili che fanno i bambini di quell’età. Dopo aver sentito la parola, David si è affrettato a chiedere a Ryan se qualcuna di queste cose fosse abbastanza grave da far arrestare qualcuno. Al che Ryan ha risposto che in realtà è stato arrestato due volte.

comunque, il Avviso rosso l’attore ha rivelato che quegli arresti non erano per niente seri. Ed erano più come dei timeout. Ryan ha anche detto che questi timeout erano dovuti alle risse vecchio stile a mani nude in cui si è cacciato sui prati.

Beh, non abbiamo mai immaginato Ryan come qualcuno che si metterebbe in risse, vero? Dicci nei commenti qui sotto. Inoltre, puoi trasmettere in streaming l’episodio di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con Ryan Reynolds ora!

Il post Ryan Reynolds ricorda il suo arresto in Canada, e non è stato perché ha fatto battute sui poliziotti è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.