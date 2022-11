Ryan Reynolds realizza finalmente il suo vecchio sogno di aggiungere posti al Wrexham AFC

Ryan Reynolds è molto appassionato della sua squadra di calcio. Ora possiede il club gallese Wrexham AFC insieme all’attore Rob McElhenney l’anno scorso. Come risultato di questa mossa di Ryan, il club è diventato il gruppo non di campionato più famoso al mondo.

Il Piscina morta l’attore non l’ha comprato solo per motivi di investimento, ma l’attore 45enne ha davvero dei piani per questo. Questo perché Reynolds ha finalmente ottenuto il permesso di aggiungere 5.500 posti extra per i fan allo stadio.

Ryan Reynolds vuole costruire “Stadium for North”

Ryan Reynolds ha spinto con successo il comitato per la costruzione di un nuovo enorme stand come parte di un aggiornamento da 18 milioni di sterline agli impianti sportivi del suo stadio di calcio gallese. Lo stava pianificando dal momento in cui ha acquistato il club. Lo stadio ha una tribuna che è rimasta vuota per molto tempo ormai. L’attore 45enne ha in programma di rinnovarlo in modo che più fan possano sedersi lì.

I leader del consiglio hanno già approvato la loro domanda, che dovrebbe ottenere finanziamenti dal programma Leveling Up del governo. Il club ha anche contribuito all’iniziativa con una “sostanziosa” somma di denaro.

Ciò che ha infastidito di più Reynolds è stato lo stato decrepito dello stand Kop. Voleva che si trasformasse entro l’anno per costruire posti per i fan, che li aiuteranno a guardare la partita dal vivo. Alla fine, fornirà un bellissimo sfondo per coloro che stanno guardando il gioco in TV. Secondo il Daily Mail, l’attore lo ha affermato nella dichiarazione rilasciata in cui ha anche ringraziato il Wrexham County Borough Council (WCBC).

È successo dopo che gli amministratori della WCBC hanno chiesto al governo il permesso di utilizzare 18 milioni di sterline in denaro pubblico per rinnovare l’area. Il denaro del Leveling Up Fund sarebbe stato utilizzato come parte di un piano per costruire uno “Stadio per il Nord”. Qui si potrebbero tenere partite di calcio internazionali e un’iniziativa più ampia per rivitalizzare il quartiere di Wrexham.

Il consiglio ha dichiarato che Reynolds e McElhenney avrebbero contribuito con fondi per coprire eventuali spese relative al progetto. I fan sono estremamente contenti del Ragazzo libero decisione dell’attore di rinnovare.

Cosa ne pensi del rinnovamento dello stadio di Wrexham e dei nuovi posti? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

