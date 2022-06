Ryan Reynolds racconta la storia sana ma triste della morte di suo padre e di come sua figlia prende il nome da lui

Uno degli episodi più attesi di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman ha visto Ryan Reynolds diventare piuttosto loquace sul divano. Lo abbiamo visto solo come il ragazzo divertente nei film e nelle interviste, ma David offre uno sguardo raro al lato più riflessivo dell’attore. Ryan condivide la sua relazione con suo padre, la storia dietro il nome di sua figlia e il motivo per cui The Adam Project è molto personale per lui.

Ryan Reynolds ha chiamato sua figlia James come suo padre

L’attore ha condiviso che il suo vecchio ha intravisto il neonato solo poco prima di morire. Così ha chiamato sua figlia James come il nome di suo padre, Jim. L’attore ha inoltre condiviso di non essersi mai sentito vicino a suo padre. Non ha mai veramente conosciuto suo padre crescendo e si rammarica di non aver conosciuto di più il vecchio prima della sua morte. Tuttavia, Jim aveva un buon senso dell’umorismo proprio come suo figlio. Ma era “inaccessibile” a Ryan perché non ha mai condiviso i suoi sentimenti con lui. Tuttavia, Ryan è sicuro che le sue figlie avrebbero potuto ammorbidire il nonno.

Inoltre, Ryan Reynolds proviene principalmente da una famiglia di maschi, quindi la sua educazione è stata completamente diversa rispetto al suo approccio all’educazione dei propri figli.

L’Adam Project è stato un progetto molto personale per l’attore

L’attore ha prodotto diversi film sotto la sua bandiera: Deadpool e il suo sequel, Free Guy, ma è stato The Adam Project che è rimasto con lui. Potrebbe identificarsi con il personaggio che si è risentito per suo padre per essere morto troppo presto. Attraverso il personaggio, ha potuto esplorare il proprio legame con suo padre. Quindi era profondamente personale per lui e rimane il suo progetto preferito fino ad oggi.

L’attore ha interpretato diversi ruoli in passato, ma è profondamente consapevole di ciò che il pubblico vuole da lui. Quindi ammette che gli piace “allungarsi” ma all’interno della sua “corsia”. Tuttavia, c’era una sfida che non era disposto ad accettare prima: un musical. Ma questo è cambiato perché ne sta facendo uno con il suo eroe, Will Ferrell.

