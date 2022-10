Ryan Reynolds parte per un’altra avventura con Disney+ e diventa strano

Ora, quando parli di questo attore canadese-americano, Ryan Reynolds, devi ricordare che non è più solo un attore. È diventato più di un semplice attore premiato come l’uomo più sexy del mondo. Durante la sua carriera, è cresciuto costantemente ma drasticamente. Inoltre, è sposato con un’attrice intelligentemente bella, Blake Lively. E ora, Ryan è pronto a fare un altro grande passo nella sua vita.

Recentemente, il Piscina morta l’attore ha collaborato con Rob McElhenney e ha comprato una squadra di calcio di nome Club di calcio della Wrexham Association. Prima di allora, Ryan e Blake possiedono già una società di prodotti denominata Massimo sforzo. Apparentemente la società ha aiutato anche Netflix. Ora, Reynolds è pronto un’altra avventura con un altro franchising. Di cosa si tratta? Cosa farà Ryan questa volta?

Ryan Reynolds è pronto per una strana avventura

Mentre tutti vanno pazzi per i personaggi Marvel e DC, I personaggi Disney hanno una base di fan separata anche. La Disney ora sa che fare film all’interno del proprio universo lo rende più efficace che mai. Pertanto, sono pronti per iniziare anche un’altra avventura. Secondo la fonte, anche Ryan Reynolds sarà associato a questo prossimo progetto di Disney+. Si è messo in contatto con uno scrittore di nome Qui Nguyen lavorare su un progetto basato su La Società degli esploratori e delle avventure.

Prima di quest’ultimo progetto, la società di produzione di Ryan ha dimostrato di essere una parte di successo dei film di successo della Disney come pirati dei Caraibi e Crociera nella giungla. Ora, se hai familiarità con Società di esploratori e avventurieri della Disney, ti piacerebbe sapere che Ryan farà parte della prossima avventura. Tuttavia, esiste già un altro progetto basato sullo stesso che è in fase di sviluppo. Ma fortunatamente, il film che il Piscina morta star vuole fare è separato dalla serie.

la società di produzione di Ryan, Massimo sforzo, produrrà anche il film. La società di Explorers and Adventures è una delle principali attrazioni di Disney World. Tuttavia, non c’è nulla di specifico sul ruolo che l’attore interpreterà. Ma l’idea che Reynolds si unisca a un altro grande franchise non è altro che una notizia entusiasmante.

