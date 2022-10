Ryan Reynolds minaccia Rob McElhenney con Blake Lively, dice “(Lei) vuole ucciderti”

Quando qualcuno ti minaccia, ti senti terrorizzato e chiedi aiuto, giusto? Bene, quando Ryan Reynolds ha informato le intenzioni di sua moglie uccidere Rob McElhenney, Rob si è limitato a ridere e l’ha lasciato passare. Ma lo ha fatto davvero? Suona strano, ma è vero. Ecco tutta la storia.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney si sono uniti per un affare. Hanno comprato il Club di calcio della Wrexham Association insieme e anche fatto a documentario anche. La parte interessante è che Ryan e Rob hanno fatto questo accordo senza incontrarsi insieme. Il Piscina morta l’attore è entrato nei DM di Rob e una cosa tira l’altra, e sono diventati amici che sono anche partner in affari.

Ora, tutta questa cosa era un po’ strano per Blake Lively, come dovrebbe essere. Come ha reagito? Perché Ryan ha minacciato Rob?

Ryan Reynolds avverte Rob delle intenzioni di Black Lively per questo motivo

Sembra strano acquistare qualcosa di cui non sei completamente a conoscenza. Ma quando parliamo di Ryan Reynolds, possiamo sempre aspettarci sorprese. Quando Ryan ha comprato il club, non sapeva niente del calcio. Ha anche avuto un momento imbarazzante con la leggenda del calcio, David Beckham. Ma quando ha imparato di più sul gioco, l’ha adorato così tanto. Allora, dove entra Blake in questo quadro?

Beh, interessante, Il Progetto Adam stella ha informato sua moglie dell’accordo dopo averlo fatto invece di discuterne prima di farlo. Blake era preoccupato e arrabbiato e quindi questa minaccia. Ryan, essendo un buon amico, fa sapere a Rob delle intenzioni di Blake Lively.

Mentre si rilassa e si diverte, Rob chiede a Ryan se ha qualche risentimento per lui poiché Rob gli ha chiesto di comprare questo club insieme. Bene, per quanto Ryan ora amasse il gioco, e lui e Blake erano fermi lavorando attraverso questo problema, ha avvertito Rob. “Mia moglie vuole ucciderti, Rob” ha detto l’ex uomo più sexy del mondo.

Naturalmente, quando si parla di Avviso rosso stella, la sua senso dell’umorismo è il centro della conversazione. Anche se Blake era preoccupato e non ha apprezzato le azioni di Ryan, ne parlerebbe con suo marito. Ma poi di nuovo, quando si tratta di rabbia di una donna, bisogna stare attenti, giusto?

