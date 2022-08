Ryan Reynolds illustra “ovvi motivi” per alcuni classici Disney per avere una classificazione R

Approfittando del mancanza di censura e regole generali rilassatestanno sperimentando piattaforme OTT come HBO Max, Netflix e Prime Video contenuti per un pubblico maturo. Disney+, d’altra parte, ha mantenuto a lungo la sua posizione di a piattaforma adatta alle famiglie. Fortunatamente, questo cambierà presto. Ryan Reynolds, il nostro sboccato, ma divertente Piscina morta, arriverà presto sugli schermi di Disney+. E con lui porta l’insistenza sul fatto che alcuni classici Disney dovrebbero essere classificati R. Di quali sta parlando? Scopriamolo.

Ryan Reynolds insiste su una classificazione R per i classici Disney

Non è un segreto che Ryan Reynolds sia la perfezione assoluta nella sua ritratto di Wade Wilson, alias Deadpool. Molti credono che Reynolds stia effettivamente interpretando se stesso sullo schermo. E sicuramente Ryan lo sottolinea ogni giorno con i suoi persona pubblica. È sarcastico, esilarante e decisamente sciocco, esattamente come il suo personaggio. Ad esempio, basta guardare il suo recente tweet.

Dovremmo annunciare che Logan e Deadpool saranno presto i primi film R-rated su Disney+. Ma sappiamo tutti che alcuni film Disney dovrebbero già essere classificati R per traumi irreversibili. pic.twitter.com/FoIbiwKhiG — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 21 luglio 2022

Un semplice annuncio sul suo Film classificato R in anteprima su Disney + ci ha fatto mettere in discussione tutti i nostri i preferiti della Disney d’infanzia. “Alcuni film Disney dovrebbero essere classificati R per traumi irreversibili,” ha scritto Ryan. Ha elencato i classici Disney e ha dato spiegazioni fin troppo reali sul loro argomento.

Menziona Bambi per il “uccisione a sangue freddo di una mamma di cervo innocente, che causerà un trauma per tutta la vita”.

Ha anche incluso la narrazione epica di Il Re Leone. Ha detto che è pieno di “fratricidio, mauling, molto probabilmente fratellastro amare, o almeno baciare i cugini. Sul serio.“

La sua rivisitazione di Biancaneve e i sette nani è sicuro di scioccarti nel profondo: “Irrompere e entrare. Poliandria borderline. Sono abbastanza sicuro che quei diamanti non siano cruelty free.“

Reynolds non ha nemmeno risparmiato il pieno di emozioni epica Disney, Vecchio urlatore. Lo ha chiamato un “Brutto pianto che induce l’omicidio diretto di Old Yeller. Inoltre, sopportare l’abuso.“

Nonostante abbia rovinato i nostri innocenti ricordi d’infanzia, adoriamo ancora Ryan Reynolds e non possiamo fare a meno di vedere la verità nella sua dichiarazione.

LEGGI ANCHE: Ryan Reynolds sta lavorando a “The Office Reunion Movie” con John Krasinski, Steve Carell e l’attrice di Walking Dead Cailey Fleming rivela l’attore Marvel

I film classificati R saranno finalmente trasmessi in streaming su Disney +

Ryan Reynolds ha un tesoro di film nel suo arsenalecompresi quelli di Netflix Il progetto Adam e Avviso rosso. Eppure, il suo ruolo di 4° chiacchierone di Deadpool, un supereroe, rimarrà per sempre impresso nelle nostre menti. Quindi, i fan e lo stesso Ryan sono entusiasti Piscina morta e Deadpool 2 non essendo Disneyfied per MCU. Un altro film classificato R che si unisce alla piattaforma non è altro che di Hugh Jackman Logan.

Ryan Reynolds è recentemente andato su Twitter e lo ha annunciato Piscina morta e Logan sarà uno dei primi contenuti sulla piattaforma OTT della Disney per un pubblico maturo. La piattaforma, infatti, ha consigliato anche ai propri utenti di farlo modificare le impostazioni del controllo parentale “per garantire un’esperienza visiva più adatta a loro e alla loro famiglia.“

Cosa ne pensi della rivisitazione di Reynolds di alcuni Diney Classics? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

LEGGI ANCHE: Quando Blake Lively ha celebrato il successo Netflix di Ryan Reynolds nel modo più isterico possibile

Il post Ryan Reynolds Illustra “ovvie ragioni” per alcuni classici Disney per avere un R-Rating è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.