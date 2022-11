Ryan Reynolds è rimasto devastato quando “Deadpool 2” è costato la vita a una stuntman

Ryan Reynolds è un attore, investitore e uomo d’affari di grande successo. Oggi è una delle persone più ricercate del settore. Nel corso degli anni, Ryan ha dato alcuni film incredibilmente popolari come Piscina morta e Ragazzo libero. Oltre ad essere un attore incredibile, Reynolds ha anche la reputazione di essere una persona estremamente esilarante. Il Piscina morta il personaggio comico e la natura burlone dell’attore non conoscono limiti. Mentre Reynolds è noto per scherzare sempre e scherzare con le persone intorno a lui, in fondo Ryan è anche un ragazzo emotivo.

Deadpool 2 era un film estremamente divertente. È stato uno dei film di maggior successo di Ryan Reynolds. Tuttavia, come tutti sappiamo, ciò che noi spettatori vediamo è il risultato finale. Non riusciamo a vedere cosa c’è dietro le telecamere, quante persone sono coinvolte e quanto sia faticoso l’intero processo. Allo stesso modo, sui set di Deadpool 2, una stuntman è morta durante le riprese di una scena del film che ha lasciato Reynolds in lacrime.

Un incidente di Deadpool 2 che ha lasciato Ryan Reynolds con le lacrime agli occhi

Durante le riprese Piscina morta 2 accadde un terribile incidente che lasciò tutti devastati. PLa stuntman professionista, Joi Harris, che era anche una motociclista professionista, è morta durante un incidente durante le riprese di una scena del film. Harris, che stava eseguendo la sua prima acrobazia, è morta cadendo dalla sua motocicletta e si è schiantata contro una finestra di vetro di un edificio vicino.

In risposta al terribile incidente, Reynolds ha avuto alcune parole mentre porgeva le sue condoglianze. Condividendo una nota su Twitter, Ryan ha scritto come stava cuore spezzato, devastato, e in frantumi. Il Mercenario con la stella della bocca ha anche aggiunto, “Il mio cuore si riversa su di loro, insieme a tutte le persone con cui ha toccato questo mondo.“

pic.twitter.com/82bD6JOpYH — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 agosto 2017

Dopo la tragedia, le riprese di Deadpool 2 fu subito fermato. A parte Reynolds, l’intero cast e la troupe, incluso il regista David Leitch, hanno espresso le loro condoglianze per Harris. Inoltre, Deadpool 2 è stata anche multata per non aver fornito un posto di lavoro sicuro per le donne.

Che fine ha fatto l’attore di Free Guy?

Negli ultimi tempi, Ryan si sta preparando per l’uscita di due dei suoi progetti, Spiritoso e il tanto atteso Deadpool 3. Al di là delle telecamere, l’attore assiste spesso alle partite di calcio della sua squadra, il Wrexham AFC. E secondo alcune indiscrezioni, Reynolds ha in programma di acquistare gli Ottawa Senators.

