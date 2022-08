Ryan Reynolds e il suo nuovo socio in affari fanno una donazione di $ 24.000 per il fondo per il cancro delle ragazze

Attori di fama mondiale, Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno avuto un’attività comune piuttosto consolidata per un paio d’anni. Il duo ha acquistato la squadra di calcio gallese di quinto livello Wrexham AFC nel 2020. Questa notizia è venuta alla luce quando lo spettacolo FX è stato presentato in anteprima il mese scorso quest’anno. A causa dei loro obiettivi futuri e degli accordi commerciali, i due sembrano durare molto più a lungo della semplice proprietà di una squadra di calcio. Il loro contratto ha preso una svolta emotiva quando il duo ha donato un’enorme quantità di $ 24.000 in totale a una bambina a cui è stato diagnosticato un cancro.

Il cancro è una delle malattie più terribili affrontate dall’umanità. Milioni di persone perdono la vita a causa di questa malattia poiché non tutti possono permettersi il trattamento. Alcuni sono abbastanza fortunati da avere una desolante possibilità di un trattamento rapido attraverso un aiuto genuino.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney donano $ 24.000 a un malato di cancro

Una bambina di nome Aria, a soli quattro anni, sta affrontando una situazione del genere. È afflitta da un tumore al cervello terminale e da un’enorme ondata di sventura. Il suo farmaco, ONC201, costa £ 3000, il che mette la sua famiglia in una situazione finanziaria difficile. Ha ricevuto la radioterapia ma ha perso la capacità di camminare e non può più usare il fianco sinistro.

I membri della famiglia erano circondati dal dolore a causa della triste situazione, che aveva prosciugato i genitori anche emotivamente e finanziariamente. I rivestimenti d’argento per le nubi tempestose scure non stavano apparendo. Proprio in quel momento Ryan Rodney Reynolds e Robert McElhenney si imbattono nelle lotte subite dalla bambina. Fu allora che fu dimostrato che non era solo il loro senso dell’umorismo ad essere caloroso, ma anche la loro gentilezza. Entrambi hanno deciso di puntare 10.000 sterline ciascuno, facendo una donazione di 20.000 sterline in totale. La donazione ha aiutato la famiglia a completare il costo totale di £ 60k trattamento e l’ha portato oltre un ulteriore £ 3k anche.

I loro racconti di gentilezza non finiscono

Lacrime di felicità rigarono il viso della madre quando la sua bambina ebbe l’opportunità di combattere contro il cancro. Questa non è solo buona volontà per la ragazza, ma serve anche come benedizione per gli attori nei loro impegni futuri. Tuttavia, questo non è l’unico atto di gentilezza delle star di Hollywood.

All’inizio di quest’anno, gli attori hanno donato £ 10.000 a una pagina di raccolta fondi di beneficenza dopo la scioccante morte del figlio di un giocatore. La donazione è stata fatta a una pagina GoFundMe creata dal centrocampista Jordan Davies e dal suo partner Kelsey Edwards.

