Ryan Reynolds di Deadpool e Star Lord del MCU hanno una somiglianza preoccupante

Il Ryan Reynolds che conosciamo oggi è un eroe d’azione, con un pizzico di umorismo. Ma non è iniziato così per il Avviso rosso piombo. Il gioco della fama dell’attore è iniziato interpretando un supereroe in Marvel’s Piscina morta. Il successo di questo film lo ha sicuramente aiutato a entrare nella categoria A-list di Hollywood. Ma il suo tratto comico naturale non lo ha mai abbandonato nei suoi film d’azione. Prima del successo della sua carriera di supereroe, era noto per i suoi film comici come Senza dubbio forse, e Ted.

Nel frattempo, Chris Pratt, che interpreta il personaggio di Starlord MCU, ha iniziato sui piccoli schermi ed è arrivato sui grandi schermi. Chris e Ryan condividono alcune somiglianze. Essere un padre di famiglia, diventare famoso grazie a un film d’azione rivoluzionario ed essere sposato due volte. Ma alcuni fan pensano che ci sia una particolare somiglianza che i due condividono, il che potrebbe essere un po’ preoccupante.

Il problema comune con Ryan Reynolds e la carriera di Chris Pratt

Ryan Reynolds ha iniziato la sua carriera con contenuti leggeri e comici e in seguito è passato ai film d’azione che gli hanno portato un enorme successo. Simile è la storia dell’attore di Jurassic Park, Chris Pratt. Chris ha iniziato sul piccolo schermo come Andy Dwyer Parchi e Divertimento. Quando il suo successo è decollato, è entrato subito in una serie di film d’azione Guardiani della Galassia a La guerra di domani. Entrambi gli attori sono passati dall’essere i loro normali sé buffi a fare il pieno in palestra per i protagonisti del centro. Sebbene i fan amino e supportino il successo di Chris e Ryan, sentono che i due sono stati scelti per i ruoli sbagliati.

La discussione su questo argomento è avvenuta su Reddit. L’argomento era “Quali attori sei stanco di vedere ottenere ruoli?” L’autore ha messo il 6 Sottoterra condurre e Passeggeri eroe nella stessa categoria poiché entrambi hanno avuto carriere e modelli di crescita simili. Sebbene i loro ruoli siano diventati più grandi, mancano di un vero significato. L’utente era del parere che entrambi dovrebbero tornare a interpretare ruoli comici. Soprattutto Chris, dal momento che Ryan può ancora divertirsi interpretando i suoi ruoli attuali.

LEGGI ANCHE: “Non sono sicuro del motivo per cui si è rivelato così” – Quando Dwayne Johnson ha trollato l’attore di “Deadpool” Ryan Reynolds

Anche se dopo aver trovato successo nei film fantasy, è improbabile che i due tornino ai loro vecchi e amati ruoli. Pensi che Ryan e Chris dovrebbero tornare ai film comici? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post “Ryan Reynolds di Deadpool e Star Lord Have One Troubling Similarity del MCU è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.