Ryan Reynolds dà una risposta in stile Deadpool a uno scherzo sul prossimo incontro di Wrexham

L’attore canadese-americano, Ryan Reynolds, sta ora occupando le notizie a causa della sua proprietà di varie iniziative imprenditoriali. Uno dei quali è la sua proprietà di una squadra di football di nome Club di calcio della Wrexham Association. Insieme alle sue grandi capacità recitative, ora sappiamo che è anche un grande uomo d’affari.

Il Coppa d’Inghilterra sta succedendo, che è un competizione calcistica annuale a eliminazione diretta nel calcio inglese nazionale maschile. Ora, dal momento che Ryan è il comproprietario della squadra, farà il tifo per loro per una partita imminente contro Blyth Spartani. Prima di ogni partita, c’è sempre una sana rivalità e Wrexham contro Blyth non fa eccezione. È scoppiata una guerra su Twitter e Ryan, come al solitorisposero i rivali con il suo senso dell’umorismo.

Ancora una volta, Ryan Reynolds ha mostrato il suo senso dell’umorismo

Di recente, Ryan Reynolds è nelle notizie per un motivo in più ed è per il suo prossimo film Deadpool 3. Per l’ultima rata del X-Men film, l’attore ha riportato Hugh Jackman come Ghiottone nonostante la sua morte nell’ultimo film. Ora, questo è il mistero per un’altra volta. In questo momento, il 6 Sottoterra star è a bordo per combattere sul campo di battaglia contro Blyth Spartans. Esercito Verde ha pubblicato questa foto della faccia di Deadpool tagliata con un messaggio orribile. E, come previsto, Ryan ha risposto con il suo senso dell’umorismo.

Hell ottiene recensioni sorprendentemente positive su Yelp. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 13 ottobre 2022

La partita imminente sarà contro queste due squadre e tutti sono entusiasti di vedere la battaglia del campo di calcio. Poiché il messaggio diceva che gli Spartani avrebbero cenato all’inferno, Reynolds portò lo Yelp. Esilarante, ha detto, “L’inferno riceve recensioni sorprendentemente positive su Yelp”, che potrebbe essere vero.

Perché, ogni volta che Ryan è in campo per tifare la sua squadra, in un modo o nell’altro, crea momenti memorabili. La guerra non finisce qui, poiché l’Armata Verde si è offerta di salvarne alcuni “Torta timida” l’account della società di produzione dell’attore ha risposto, “Consigliamo vivamente le torte calde.”

Bene, per quanto caldo ci sentiamo qui su Twitter, sarebbe estremamente eccitante vedere queste squadre giocare in campo ora. Anche tu sei entusiasta della partita? Chi sostieni? Facci sapere nella casella dei commenti qui sotto.

