Ryan Reynolds confronta il budget di Deadpool con quello di Thor, rivela che il film MCU è molto avanti in termini di spesa

Ryan Reynolds sicuramente ha combattuto con gli studios e ha lottato duramente per realizzare il film dei suoi sogni Piscina morta fatto. Ha dato tutto al progetto e l’ha mantenuto per un intero decennio, costringendo lo studio a dargli il via libera. Tuttavia, a causa delle richieste di Ryan per la realizzazione del film, R-rated. Fox era incerto sul suo successo, dandogli un budget estremamente basso.

Nel suo Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni episodio, Ryan ha effettivamente parlato di quanto fosse basso il budget rispetto ad altri grandi film del MCU come Thor.

Ryan Reynolds parla di quanto fosse basso il budget di Deadpool

Un film a fumetti è uno dei film più costosi da realizzare. A parte gli stipendi degli attori e della troupe di serie A, il film stesso richiede un budget elevato. Estrema dipendenza da CGI e VFX fa sì che il film vada facilmente al di sopra del 100 milioni di marchi.

Tuttavia, mentre parlava del suo amore per Deadpool e delle difficoltà che ha continuato per realizzarlo, Ryan ha detto a David Letterman del budget estremamente basso che avevano per questo.

“Voglio dire che avevamo pochissimi soldi. Era un budget di 58 milioni”, detto Il progetto Adam attore al suo ospite. In aggiunta, Ryan ha condiviso con David quanto basso 58 milioni è un budget per un film a fumetti dicendo: “Questo è il budget per la cocaina su Thor.“

Ryan ha poi continuato a dirlo per lui Piscina morta era un’arma a doppio taglio poiché il successo e il fallimento del film erano entrambi su di lui.

In effetti era un budget limitato, confrontalo con Capitan America guerra civile che è venuto nello stesso anno. Dove Piscina morta è stato realizzato con soli 58 milioni Guerra civile aveva un budget enorme di 250 milioni di dollari. Questo è quasi cinque volte l’ex.

Le cose saranno diverse con Deadpool 3

Dopo aver visto di Deadpool successo che Fox ha dato Piscina morta 2 un 110 milioni budget in dollari, ma non è ancora da nessuna parte rispetto a qualsiasi film Marvel.

Ma ora che la Marvel ha il diritto di X-Men, incluso Piscina morta. E un Piscina morta 3 film con Shawn Levy è in lavorazione. È certo che adesso Deadpool 3 avrà un budget molto più grande.

Che cosa ne pensate? Ryan Reynolds e il suo team hanno ottenuto il massimo dal budget ridotto Piscina morta?

