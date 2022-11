Ryan Reynolds chiama Taylor Swift “Genius” e vorrebbe averla in “Deadpool 3”

Deadpool 3 sta arrivando pieno zeppo di quasi tutti i leggendari A-listers di Hollywood mai esistiti. A partire dal riportare il Wolverine di Hugh Jackman alla reunion del totale X-Men cast, il clamore attorno al protagonista di Ryan Reynolds è aumentato sempre di più. Ma lo sapevi che, a parte gli attori, ha quasi avuto una delle più grandi sensazioni pop dell’epoca?

Come pubblicato da Deadline, era il favorito di tutti i tempi, Taylor Swift, che una volta si diceva fosse nel film. Non solo le voci, ma anche lo stesso Reynolds ha confessato quanto volesse farlo accadere. Tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani e tutto è finito con un bluff. E l’attore ha recentemente rivelato tutti i dettagli al riguardo.

Ryan Reynolds sulla presunta aggiunta di Taylor Swift in Deadpool 3

In un’intervista, il 46enne lo ha confessato farebbe qualsiasi cosa per Swift per portarla nel film. Esclamando il suo talento, esclamò Reynolds, “Lei è un genio!Ha anche aggiunto che oltre ad essere una superstar, Swift è più simile a una famiglia per la sua famiglia. Lui e sua moglie, Blake Lively, sono amici da molto tempo della star. Anche i loro figli la considerano tale “Solo una bella zia” ignara di essere una sensazione globale.

Nel frattempo, Swift, che è famosa per aver fatto cadere enormi uova di Pasqua ogni tanto, aveva eccitato i suoi fan con un’enorme aspettativa di apparire nella terza puntata di Reynolds. Ciò è venuto alla luce dei due aggiornamenti bomba back-to-back che la star canadese ha rilasciato con il suo co-protagonista Jackman. Secondo quanto riferito, la stanza in cui avevano girato il segmento era la stessa in cui la cantante dei Wildest Dreams aveva girato il suo cortometraggio, Tutto troppo bene.

Anche se non ha catturato molta della nostra attenzione, i fan sfegatati sono sempre con l’occhio dell’aquila. Sono riusciti a ottenere il suggerimento senza precedenti. Tuttavia, era totalmente fuori luogo. Tutto questo è accaduto per essere un’enorme coincidenza ed è stato confermato Swift non appare in nessuno Piscina morta film. Tuttavia, la loro amicizia senza tempo continua ancora oggi.

Anche tu sei stato ingannato dalla voce di cui sopra? Anche tu vuoi vedere lo schermo di condivisione di Tay Tay con il Piscina morta stella? Commenta qui sotto.

