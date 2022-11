Ryan Reynolds, che ha recentemente acquistato la terza squadra di calcio più antica del mondo, può finanziare la sua acquisizione della squadra NHL dei senatori di Ottawa?

L’anno 2020 sta per finire, ma sembra che molte persone abbiano avuto il lusso di raggiungere i propri obiettivi. Ryan Reynolds è sicuramente uno di questi. L’attore ha comprato una squadra di calcio chiamata Club di calcio della Wrexham Associatione sta anche tornando con il nome del suo personaggio iconico Piscina morta. Sarà anche il padre del quarto figlio. Bene, l’attore sembra crescere sia personalmente che professionalmente. Ora lui vuole aggiungere un altro risultato alla sua lista, e cioè comprare il Senatori di Ottawa della squadra della National Hockey League.

Durante la sua apparizione al Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallonil Piscina morta l’attore ha espresso la sua volontà e il suo interesse ad acquistare la NHL. Lui confermato le voci mentre svelano molte altre realtà. La squadra vale intorno 775 milioni di dollari e ca il patrimonio netto dell’attore è di $ 150 milioni. Recentemente, ha conquistato il mondo terza squadra di calcio più antica con il suo amico, Rob McElhenney. Ora, l’attore può permettersi di acquistare la NHL con i suoi soldi da star o ha un altro piano per questo?

Ryan Reynolds può davvero comprare la NFL?

Quando il Ragazzo libero l’attore ha acquistato il Wrexham AFC, ha davvero fatto arrabbiare sua moglie, Blake Lively. Tuttavia, ora sia Reynolds che McElhenney stanno gestendo la squadra con i loro massimi sforzi efficaci. Come l’ex proprietario Eugenio Melnyk scomparso, gli Ottawa Senators hanno annunciato ufficialmente che il club era pronto per la vendita. Presto, l’ex uomo più sexy del mondo ha mostrato il suo interesse e ha confermato le voci mentre parlava con Jimmy Fallon nel talk show di quest’ultimo.

.@VancityReynolds risponde alle voci secondo cui è interessato all’acquisto dei @NHL @Senators. #FallonTonight pic.twitter.com/oMgaM08NXy — The Tonight Show (@FallonTonight) 8 novembre 2022

L’attore ha detto che desiderava possedere la squadra, ma era davvero costoso. Affinché il suo sogno diventi realtà, l’attore lo farebbe bisogno di aiuto da persone con un sacco di soldi. E quando ascolti Ryan Reynolds parlare, puoi sempre aspettarti qualcosa di divertente. Egli ha detto: “Ho bisogno di una mamma di zucchero o di un papà di zucchero”, dopo aver spiegato cosa consorzio significava. Bene, è del tutto comprensibile se l’attore vuole comprare qualcosa che vale più della sua stessa ricchezza. Pensi che potrebbe far atterrare qualcuno con le tasche profonde per collaborare con lui?

Mentre l’attore lo capisce, dicci se hai visto i docuserie che hanno fatto sulla loro squadra di calcio? Cosa ti è piaciuto di più? Sentiti libero di condividere le tue opinioni sulla volontà dell’attore, nella casella dei commenti qui sotto.

