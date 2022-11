Ryan Gosling nel ruolo di Johnny Blaze in Fan Concept Art è sbalorditivo; Questo significa che ora è Ghost Rider della Marvel?

Quasi tutti gli attori di serie A oggi sono entrati nel mondo dei fumetti. Christian Bale è recentemente entrato nel MCU e Dwyane Johnson è stato attirato nella DC. Tuttavia, solo uno ha ancora evitato la tentazione di indossare un mantello e salvare il mondo. Ryan Gosling deve ancora interpretare un supereroe, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

L’attore ha precedentemente espresso il suo interesse per il ruolo di Ghost Rider. E le recenti fan art hanno convinto i fan che sarebbe una scelta perfetta.

LEGGI ANCHE: “È un cuoco incredibile” – Ricorda quando Eva Mendes ha parlato della sua routine casalinga con Ryan Gosling

Ryan Gosling indossa l’abito nella nuova fan art

Ghost Rider deve ancora essere introdotto nel Marvel Cinematic Universe. Ci sono voci secondo cui la società sta attualmente deliberando un film di Ghost Rider dopo l’ultimo Film guidati da Nicholas Cage. Nulla è ancora confermato, tuttavia durante il podcast Happy Sad Confused, Ryan Gosling ha espresso il suo interesse a interpretare Johnny Blaze sullo schermo. Ora la fan art ha immaginato l’attore con la classica giacca di pelle e il teschio fiammeggiante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 8 3 PIXELSTUDIOS (@83pixelstudios)

Il concetto è estremamente ben fatto e sembra un vero contenuto promozionale. Inoltre, il concept art costituisce un forte argomento a favore dell’ingaggio di Gosling nel ruolo. Dopo che l’attore di La La Land ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo e il personaggio, Kevin Feige ha risposto che non gli dispiacerebbe trovare qualcosa per Ryan. Senza alcun dubbio, il 2 volte candidato all’Oscar può sicuramente rendere giustizia al ruolo.

LEGGI ANCHE: “È un po’ intimidatorio, lo sai. È Ryan Gosling” – Ricordi quando Chris Evans ha parlato di come si sentiva mentre lavorava con il co-protagonista di “The Grey Man”?

Tuttavia, è interessante notare che, sebbene nulla sia confermato, le voci circolano sul fatto che la Marvel abbia già firmato l’attore. Ma invece di Johnny Blaze, lo hanno scelto per Richard Rider alias Nova.

La Marvel è nota per tenere le cose nascoste fino alla fine. Ma sarebbe una vittoria per i fan se le cose andassero bene. Gosling tornerà sugli schermi l’anno prossimo in Barbie di Greta Gerwig al fianco di Margot Robbie. Di recente ha recitato in Netflix L’uomo grigio.

Vuoi vederlo come Johnny Blaze?

Il post Ryan Gosling nei panni di Johnny Blaze in Fan Concept Art è sbalorditivo; Questo significa che ora è Ghost Rider della Marvel? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.