Ryan Gosling finalmente riceve la sua chiamata Marvel, ma non per il ruolo che voleva?

Ryan Gosling è oggi uno degli attori più ricercati del settore. Il La La Land star è un attore estremamente popolare e ha raggiunto successi e altezze che si possono solo sognare. Nel corso degli anni, grazie alle incredibili performance di Gosling, L’uomo grigio l’attore è la scelta principale di ogni regista. Anche se Ryan ha lavorato per vari registi e franchise famosi, l’attore ha precedentemente rivelato i suoi desideri di far parte del Marvel Cinematic Universe.

MCU è un franchise cinematografico estremamente popolare e di successo con una pletora di film e spettacoli di supereroi al suo attivo. Il franchise ha regalato alcuni dei film di supereroi di maggior successo nel corso degli anni e tonnellate di attori famosi hanno ottenuto la loro celebrità attraverso i film MCU. E ora, se si deve credere alle voci, Ryan Gosling potrebbe avere una possibilità per un ruolo nell’MCU. Ma quale ruolo giocherà Gosling nell’MCU?

Ryan Gosling avrà un ruolo nell’MCU?

Di volta in volta, Ryan Gosling ha espresso il suo interesse a recitare un ruolo nell’universo cinematografico Marvel. L’attore ha anche notato come sarebbe stato freddo far parte della saga in continua espansione. E secondo le voci che girano, MCU ha un occhio su Gosling per far parte del progetto del franchise Fulmini.

Insider, Daniel Richtman ha rivelato sul suo account Patreon che i Marvel Studios stanno prendendo di mira Gosling per un importante ruolo da cattivo. Il ruolo richiede un attore di età compresa tra i 30 e i 50 anni e secondo quanto riferito la parte è di un cattivo potente e conflittuale. È più una versione malvagia di Superman.

Oltre a Gosling, anche la Marvel è interessata al casting Il Northman attore Alexander Skarsgard. Tuttavia, MCU non ha rivelato il nome del personaggio, i requisiti puntano verso un tossicodipendente diventato supereroe Sentinella.

Chi è Sentinella?

Se Gosling ottiene il ruolo, interpreterà uno dei personaggi più potenti. L’eroe ha una storia completamente bizzarra e bizzarra nei fumetti. È interessante notare che il personaggio ha un arco peculiare, parzialmente buono e cattivo, ma generalmente causa più guai che fare del bene. Anche se non abbiamo una conferma, sarà emozionante vedere Gosling interpretare il ruolo.

Pensi che Gosling sarebbe perfetto per il ruolo? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto.

