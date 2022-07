Ryan Gosling esprime la sua simpatia per Eva Mendes nello Screen Test di Netflix

Il film ad alto budget più atteso di Netflix dell’anno, L’uomo grigio, presto sarà presentato in anteprima sul gigante dello streaming. Con un cast stellare, il film darà sicuramente ai fan una parte delle vibrazioni di James Bond, Jason Bourne e John Wick. Pieno di follia adrenalinica, ti terrà con il fiato sospeso fino alla fine. Sì, sappiamo che stai aspettando con impazienza di avere quell’avventura di spionaggio. Ma dovrai aspettare un po’. Tuttavia, abbiamo qualcosa di interessante per te. In vista del debutto del film, l’attore Ryan Gosling si occupa finalmente di Netflix Film Screen Test.

Prima L’uomo grigio debutto il 22 luglio su Netflix, Ryan Gosling ha realizzato un video per NetflixFilm, descrivendo in dettaglio i suoi film preferiti e le risposte ad alcune delle loro domande impegnative, come quello che è un film che afferma essere il suo preferito e quello che in realtà è il suo film preferito. Naturalmente, Gosling è andato fuori strada e alla fine ha concordato Fratellastri è tra i migliori, come molti altri prima di lui avevano fatto. Ma la risposta migliore è arrivata quando è andato in una modalità da ragazzo tutto moglie, apprezzandola per il suo lavoro.

Ryan Gosling diventa il ragazzo della moglie piena nel test dello schermo di Netflix

Nel Netflix Film Screen Test, Gosling fa un ottimo lavoro. La sua scelta di film ti farebbe sicuramente innamorare di lui ancora di più. Tuttavia, ciò che è stato più adorabile è stato il modo in cui ha cresciuto sua moglie, Eva Mendes, e ha apprezzato il suo lavoro ogni volta che poteva. Ha scelto Cavaliere fantasmain cui Mendes ha recitato insieme a Nicolas Cage, come il film che porterebbe con sé se dovesse scappare. Gosling ha scherzato, “Mi piace l’attrice in quel film” ovviamente riferendosi al suo compagno Mendes. Ha continuato a notare che Mio fratello il maiale, un film che presenta anche Mendes, è sottovalutato e dovrebbe essere visto da più persone. Potete guardare l’intero video qui:

"Voglio dire, stai chiamando FROZEN un bugiardo? Non sono." Ryan Gosling intraprende la sua più grande missione: il Netflix Film Screen Test ufficiale pic.twitter.com/izahHHK6Xt — NetflixFilm (@NetflixFilm) 15 luglio 2022

Il suo nuovo film Netflix, L’uomo grigio, segue Sierra Six, interpretato da Ryan Gosling, mentre cerca di eludere l’incessante ricerca del suo vecchio partner Lloyd Hansen (Chris Evans), che non si fermerà davanti a nulla per averlo rimosso. Mentre il film arriva su Netflix il 22 luglio 2022, fai attenzione ad Ana de Armas nei panni dell’obbediente e devota agente della CIA Dani.

