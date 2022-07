Ryan Gosling è disponibile a lavorare su un film indiano o di Bollywood, “Mi piacerebbe molto”

Ryan Gosling di The Grey Man ha rivelato che sarebbe disposto a collaborare a un film indiano o di Bollywood dopo aver lavorato con Dhanush.

The Grey Man, con Ryan Gosling, Chris Evans e Dhanush, è stato probabilmente il film più atteso di Netflix del loro programma estivo, uscito in tutto il mondo per lo streaming OTT venerdì 22 luglio.

Anche se i critici potrebbero non aver apprezzato particolarmente questo film d’azione di spionaggio, con una valutazione solo del 50% su Rotten Tomatoes, i fan adorano il confronto tra Gosling ed Evan con un eccezionale punteggio del pubblico del 90%.

Ora, Gosling ha rivelato che gli piacerebbe non solo visitare l’India, ma che sarebbe anche disponibile a recitare in una produzione di Bollywood insieme a Dhanush.

Ryan Gosling dice di essere aperto a una collaborazione con Bollywood

Come parte della campagna di pubbliche relazioni per The Grey Man, l’attore protagonista Ryan Gosling si è seduto con India Today, dove ha rivelato che sarebbe stato disposto a lavorare su una produzione indiana originale.

“Il mondo sta diventando più piccolo con attori di paesi e background diversi che lavorano insieme a progetti, saresti disposto a collaborare a un film indiano o a un film di Bollywood?” – L’India oggi.

Al che Gosling ha risposto: “Mi piacerebbe, lo farei davvero – lo hai fatto, se puoi collegarmi fammi sapere”. Riconoscendo che le sue famigerate abilità di ballo sarebbero probabilmente un punto di forza per un film di Bollywood, Gosling ha aggiunto: “Ci sto, mi hai venduto, facciamolo, quando – quando comincio?”

La superstar canadese rivelerebbe quindi che gli piacerebbe l’opportunità di visitare l’India, ma ha notato come il suo programma incredibilmente fitto significa che il tempo delle vacanze può spesso essere difficile da trovare.

“Sai che è sicuramente un mio sogno a venire [to India] e non sto scherzando, sai che mi piacerebbe fare un film lì. Sfortunatamente, con quello che faccio non ho molto tempo libero, quindi lavorare in determinati posti è il mio modo di andare e sperimentarlo. È anche un ottimo modo per vivere un paese, quindi mi piacerebbe trovare un film da fare lì perché penso che sarebbe fantastico”. – Ryan Gosling, tramite India Today.

Gosling ha poi aggiunto come “Forse parlerò con i Russo e ne troveremo uno”.

Le possibilità di più contenuti Gosling x Dhanush entusiasmano i fan

Accanto a Gosling e alla sua collega superstar d’azione Chris Evans, c’è l’indiano Dhanush, una superstar dell’industria cinematografica tamil a pieno titolo.

Gosling ha notato come “purtroppo Dhanush e io abbiamo passato la maggior parte del nostro tempo a combattere e vorrei che non fosse così”.

“Mi piacerebbe fare un film quando lo saremo [Gosling and Dhanush] non litigare tra di loro perché è un attore meraviglioso e mi è piaciuto così tanto lavorare con lui. Aggiunge davvero tanto a questo film e siamo molto, molto fortunati ad averlo nel film”. – Ryan Gosling, tramite India Today.

La buona notizia è che potremmo benissimo vedere Dhanush tornare in The Grey Man in un potenziale sequel, con i fratelli Russo che notano come “È basato su una serie di libri, quindi c’è l’opportunità di espanderlo in film futuri”.

Joe Russo spiegherebbe quindi come “Se continuiamo con la storia, posso garantirti che il personaggio di Dhanush farà parte di quel mondo andando avanti”.

Anthony Russo aggiungerebbe quindi come “continua a ricevere messaggi da persone che conosco e loro dicono solo” più Dhanush “nei testi”. Dhanush avrebbe poi condiviso che tutto ciò che gli sarebbe servito per tornare a The Grey Man con Gosling sarebbe stata “una telefonata”.

