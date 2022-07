Ryan Gosling e Dhanush si amano, parlano della scena dell’ospedale da “The Grey Man”

Quando due diversi aspetti dell’industria dell’intrattenimento si incontrano, il risultato è sempre emozionante e divertente da guardare. Ad esempio, quando Priyanka Chopra Jonas arrivato per la prima volta a Hollywood, gli spettatori hanno potuto vedere dei contenuti fantastici. Allo stesso modo, in un recente I fratelli Russo film, Dhanushun famoso indiano star del cinema, ha interpretato un personaggio potente insieme a star come Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, e Pagina Regé-Jean.

In una sessione di domande e risposte del film, il cast del film e i fratelli Russo si sono seduti insieme sul palco. Tutti hanno parlato del film e tutti hanno condiviso il loro scene d’azione preferite dal film. Ryan, che è stato in azione dall’inizio del film fino alla fine, sceglie questa scena. E il motivo ti sorprenderebbe.

QUESTA sequenza d’azione Ryan Gosling si è divertita di più a girare!

L’uomo grigio è appena stato presentato in anteprima su Netflix e tutti ne sono entusiasti. Il cast del film sta anche intervistando diverse entità e hanno condiviso molto sul film e anche sulle loro esperienze. In un recente evento, l’intero team del cast è salito sul palco per una sessione di domande e risposte. L’intervistatore ha chiesto agli attori le loro scene d’azione preferite. Dato che tutti gli attori hanno ottenuto scene pessime, l’intervistatore si è chiesto cosa avrebbero dovuto dire gli attori.

Leggi anche: Fresco di spionaggio, Ryan Gosling di The Grey Man ha “Niente soldi, niente lavoro”, in “Barbie” di Netflix

Dal momento che Ryan Gosling è stato più in azione e ha molte scene fantastiche; lui sceglie la scena dell’ospedale con Dhanush. Lui dice, “Non posso credere che lo dirò. Ma la scena dell’ospedale. Perché mette quasi Dhanush e io in ospedale”, e poi dice questo:

Ryan elogia Dhanush e dice che sono molto fortunato ad avere Dhanush nel film. Anche se hanno questa scena insieme, la loro ammirazione reciproca è adorabile. Ryan dice che è un onore lavorare con lui. E poi Dhanush ha ringraziato Ryan per il gentilezza che ha mostrato durante il progetto. Ryan lo ha fatto sentire il benvenuto. “Vengo da un mondo diverso. E venendo qui per tutta questa strada, è importante sentirsi accolti”, dice Dhanush su Ryan e poi dice anche, “E anche i miei figli lo adorano”.

Leggi anche: ‘The Grey Man’: Dhanush rivela esilarante che non “sa come (lui) è finito in questo film”

Questo bromance tra Ryan Gosling e Dhanush sul palco è totalmente l’opposto della loro rivalità nel film. Dhanush ha rivelato che la sua scena d’azione preferita era la Scena che insegue Praga quando tutti inseguono Sei e creano caos lungo la strada.

Allora, dicci, qual è la tua scena d’azione preferita del film? Se non l’hai ancora visto, riproducilo subito in streaming.

Guarda qui: L’uomo grigio

Il post Ryan Gosling e Dhanush Pour Love for Each Other, Talk About the Hospital Scene di “The Grey Man” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.