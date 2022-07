Ryan Gosling e Ana de Armas non riescono a combattere la superstar dell’Asia meridionale “Lethal Force” Dhanush in una nuova clip da “The Grey Man”

Dhanush, a Attore tamil-indianosarà presto presentato come Avik San nel film d’azione hollywoodiano dei fratelli Russo L’uomo grigio. Il film, protagonista Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas, dovrebbe essere lanciato Netflix il 22 luglio. E ora, i creatori hanno rilasciato una sequenza d’azione esplosiva con protagonista Dhanush, Gosling e De Armas.

Diamo un’occhiata al un minuto clip piena di azione e brivido ad alto numero di ottani.

Ryan e Ana non sono in competizione per Avik in The Grey Man

Nel film, Ryan Gosling ritrae la figura centrale, Corte Gentry/Sierra Sei. Gentry è un ex mercenario della CIA su cui Chris Evans‘ carattere Lloyd Hansen ha fissato una ricompensa. L’unico alleato di Six lo è Anail personaggio Dan Miranda.

In questa scena, Sei e Dani combattono Dhanush immediatamente dopo aver appreso dove si trova qualcuno, probabilmente Giulia Butter‘ carattere Claire Fitzroy.

Nel filmato, Avik sta completamente sopraffacendo Dani e Gentry. Il contesto della scena rimane ambiguo. Ma la coreografia acrobatica sembra essere al meglio: qualcosa che tutti potremmo vedere nei trailer.

Il tempo di Dhanush sullo schermo nei panni di Avik San potrebbe essere limitato. Coloro che hanno visto una prima proiezione del film, tuttavia, riferiscono che ha lasciato una delle impressioni più forti del film. È anche l’unico personaggio che “The Grey Man” non ha potuto sconfiggere in un combattimento uno contro uno.

Amato dalla critica

L’uomo grigio sta ricevendo ottime recensioni da chi ha la fortuna di guardarlo. Tutti i critici adorano le fantastiche sequenze d’azione e le prestazioni degli attori nello spettacolo, incluso quello di Dhanush

Una critica che ha visto il film lo ha chiamato il Fratelli Russo e il migliore di Netflix. Ma secondo lui, il film apparteneva interamente a Dhanush come lui “ha completamente rubato la scena”.

Il pubblico di tutto il mondo potrà guardare il film quando avrà un’uscita limitata nel Stati Uniti il ​​15 luglioseguito da un lancio globale su Netflix su 22 luglio.

Siete entusiasti di vedere Dhanush oltre a Chirs, Ryan e Ana? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto.

