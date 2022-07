Ryan Gosling chiede cosa sia uno “Zaddy” è ironico come può essere

La star canadese è stata impegnata quest’estate con i suoi progetti come l’abbiamo visto in Barbie guarda la prima. Perché Ryan Gosling interpreterà l’iconica bambola Mattel insieme a Margot Robbie nel film in uscita. Invece L’uomo grigio il film è arrivato 22 luglio 2022, diretto dal duo di fratelli Joe Russo e Anthony Russo. E l’azione tentacolare ha tolto il respiro agli spettatori sbalorditi dalla rivalità di Sierre Six e Lloyd Hansen. In un video promozionale, Ryan Gosling si è seduto con Netflix per un provino. Inoltre, ha parlato dei suoi film preferiti e della sua passione per il mondo dello spettacolo. Anche se abbiamo anche una sbirciatina dietro le riprese dalla casa di produzione Netflix Film. Vediamo alcuni dei momenti divertenti che hanno avuto con questo fantastico attore.

Ryan Gosling è in uno stato d’animo completamente satirico dall’uscita di The Grey Man

La pagina ufficiale di Still Watching Netflix ha recentemente condiviso un corto su YouTube di Ryan Gosling. La breve didascalia: “l’ironia di Ryan Gosling che chiede cosa sia uno “zaddy”. #TheGrayMan” . Nel blooper, Gosling stava facendo ridere la squadra con le sue domande e le sue storie. Ha detto che questo compito è così difficile quando devi fare tutto in un solo colpo

Mentre era a metà conversazione, chiede solo della parola “Zaddy” e dice:

“Da dove viene la “Z”? Perché, qual è la “Z”?”

Quindi uno dei membri del team ha risposto che i bambini usano questa parola al giorno d’oggi. Inoltre, continuava a far ridere tutti con i suoi pensieri umoristici. Ad esempio, ha rivelato la sua fantasia sui fantasmi “I fantasmi indossano vestiti o no?” Pertanto, sembra che il bambino dentro Ryan viva ancora poiché le sue fantasie sono esilaranti.

Gosling è un esplosivo ambulante in The Grey Man

Il thriller di spionaggio di Netflix descrive Ryan come un agente segreto che si trova in una situazione pericolosa per la vita. Dopo aver scoperto che il suo capo, Denny Carmichael, ha fatto del lavoro sporco. Quindi Lloyd viene incaricato di rintracciarlo e ucciderlo, il che porta a una resa dei conti tosta. Sei semplicemente scivola ogni volta distruggendo tutto ciò che incontra sulla sua strada.

L’attore conduce una trama ultraviolenta con la distruzione che indugia intorno a lui. Come vediamo come le belle strade della città europea cadono in rovina. Nonostante le recensioni sfavorevoli, questo film è un barlume di visione del caos e della ferocia. L’uomo grigio è in streaming esclusivamente su Netflix, dai un’occhiata ora.

