Ruth muore a Ozark? Stagione 4 parte 1 finale esplorato

Creato da Bill Dubuque e Mark Williams per Netflix, Ozark ha introdotto il pubblico nel mondo della famiglia Byrde e delle loro operazioni di riciclaggio di denaro nel 2017.

È stato sostenuto come uno dei migliori drammi polizieschi americani sul servizio di streaming e i fan erano al settimo cielo per riunirsi con volti familiari per gentile concessione della stagione 4 venerdì 21 gennaio 2022.

Sebbene siano stati aggiunti solo sette episodi, c’è sicuramente stato molto da digerire, incluso il potenziale destino del personaggio di Julia Garner.

Allora, Ruth muore a Ozark?

ATTENZIONE: SPOILER DI OZARK STAGIONE 4 PARTE 1

Ruth muore a Ozark?

A partire dall’episodio 7 della stagione 4, parte 1, Ruth Langmore rimane viva, ma ci sono ragioni per credere che la sua vita sarà interrotta nella parte 2.

Guardando indietro, Wyatt viene ucciso e Ruth non verrà dissuasa da Marty riguardo alla ricerca di vendetta. Si arma infatti di un fucile solitario e va alla ricerca di Javi, il capo del cartello Navarro.

Considerando quanto sia potente, questo ha portato molti a credere che il tragico destino di Ruth sia già segnato. Dopotutto, può davvero assumere una figura così pericolosa? Anche con una pistola, dovrà pensare in modo incredibilmente metodico.

D’altra parte, si potrebbe sostenere che si sia fermata a bordo strada per riconsiderare le sue azioni; forse sta contemplando il risultato prima di andare avanti con il suo piano.

Potremmo benissimo vederla girare la macchina, anche se, è vero, sembra altamente improbabile in quanto è difficile immaginare l’odio appassionato di Ruth per Javi che ribolle dopo ciò che è appena accaduto.

Va bene wow:Piccola recensione SPOILER per Ozark s4 Parte 1:••••••••••Javi è uno psicopatico soprattutto ora che sta lavorando con l’FBI come se potesse letteralmente fare quello che vuole. Ruth è su un sentiero di rabbia e sono così spaventata che morirà se lo farà sarò così arrabbiata — idc 🇦🇶 (@just4todaay) 25 gennaio 2022

È questa l’ultima stagione di Ozark?

Un altro indicatore del fatto che Ruth – o addirittura chiunque altro – potrebbe morire è che la parte 2 della stagione 4 servirà come conclusione di Ozark.

È già stato annunciato che non ci sarà la quinta stagione, quindi non è esattamente probabile che gli sceneggiatori evitino le morti significative dei personaggi.

Sapendo che Ruth è molto probabilmente determinata a incontrare Javi nei prossimi episodi, la sua scomparsa potrebbe essere inevitabile. Sfortunatamente, non lo sapremo con certezza fino a quando l’episodio 8 non arriverà sugli schermi.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita confermata, si prevede che il finale della serie raggiungerà il pubblico di Netflix entro la fine dell’anno.

Ozark | Stagione 4 Parte 1 Rimorchio | Netflix

“Voglio continuare a interpretare donne forti e complesse”

Con Ozark che si avvicina alla fine, potresti chiederti quale sarà il prossimo passo per Julia.

Durante una conversazione con Town and Country Magazine, ha guardato avanti e ha spiegato: “Voglio continuare a interpretare donne forti e complesse. Adoro cambiare idea alle persone quando vanno avanti e indietro su un personaggio”.

Sebbene vengano sollevate voci sulla sua interpretazione di Madonna in un film biografico, le respinge dicendo “sai quanto me”.

Tuttavia, durante la stessa intervista, rivela che Alejandro Iñárritu, Alfonso Cuaron, Lynne Ramsay e Martin Scorsese sono tutti registi con cui aspira a lavorare.

Le stagioni 1-4 di Ozark sono in streaming su Netflix.

