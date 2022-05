Ruth Langmore (Julia Garner) di Ozark riflette la realtà del sogno americano e perché i fan odiavano il suo destino

Ozark era il tipo di spettacolo che veniva fuori una volta ogni decenni. Era della nostra generazione Soprano. Lo spettacolo potrebbe aver avuto folli colpi di scena o una narrativa esagerata. Ma una cosa che lo spettacolo ha sicuramente fatto bene è stata la temi dell’America moderna. I temi ricorrenti dell’imposizione corruzione, violenza dilagantee guadagni egoistici sono tutte cose che la società americana ha visto per anni. E i personaggi ritraggono magnificamente i temi. Ma il personaggio che era il sogno americano per eccellenza lo era Ruth Langmoreinterpretato dall’immensamente talentuoso Giulia Garner.

Ruth Langmore di Julia Garner è il sogno americano

Julia Garner nei panni di Ruth Langmore, la ragazza del posto che diventa il braccio destro di Marty e l’eroina de facto di uno spettacolo, è senza dubbio quello di Ozark stella emergente. Con Ruth, non siamo arrivati ​​alla conclusione che quasi tutti si aspettavano. Ma è dolorosamente fedele alla realtà dell’America attuale.

Ruth ha sopportato una terribile agonia quando i Langmore sono stati trascinati nella cerchia dei Byrde nel corso delle stagioni. Nell’arco di quattro stagioni, Ruth ha perso cinque delle sue persone più care.

Ma Ruth è rimasta imperturbabile, cercando di trionfare quando l’ultima stagione dello show si è conclusa. Lei ha comprato il casinò fluviale da Marty, ha operato da sola impresa di riciclaggio di denaro di successoe l’ha avuta la fedina penale cancellata. Ha anche iniziato la costruzione su a lussuosa villa sul sito dei trailer della sua famiglia.

Ruth sembrava aver raggiunto il cosiddetto sogno americano— tirarsi su per le cinghie di una creatività ostinata, essere inzuppati di ricchezze e stabilirsi in un’enorme dimora per godersela — per un breve periodo.

LEGGI ANCHE: Uccidere Ruth (Julia Garner) era inevitabile? I fan delusi teorizzano finali alternativi per “Ozark”

Ma la morte di Ruth era necessaria

Tuttavia, Ruth non è stata dimenticata Ozark, che è noto per il suo tono cupo. È stata uccisa dal nuovo boss del cartello Camila come rappresaglia per l’omicidio di suo figlio Javi che Ruth uccise per vendicare La morte di Wyatt nel finale di serie.

Sembrava incredibile che Ozark si sarebbe conclusa con la morte del suo personaggio più amato e iconico, che, dopo tante tortuose stagioni di angoscia, stava finalmente ricevendo il dovuto. Ma, a pensarci bene, la sua morte ha un senso.

Il progresso verso l’alto che Ruth ha cercato non è disponibile per la stragrande maggioranza degli americani.

Il sogno americano è principalmente una fantasia per mantenere le persone al loro posto, lavorando troppo duramente e sognando ad occhi aperti un giorno in cui tutto sarebbe improvvisamente cambiato. I Marty e i Wendy, o, per citare Mel Sattem, i Koch e i Kennedy, usciranno sempre in testa.

È stato certamente straziante vedere Ruth non riuscire a scappare. Ma nel mondo reale, chi lo fa?

Siete d’accordo con Ruth che muore quello di Ozark finale? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Il post Ruth Langmore (Julia Garner) di Ozark riflette la realtà del sogno americano e Perché i fan odiavano il suo destino è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.