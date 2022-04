Ruth ha davvero ucciso Javi nella stagione 4 di Ozark?

Non puoi fare a meno di sentirti incerto su quale approccio adottare.

Quando una stagione di Ozark di solito cade, probabilmente ti sentirai incline a divorare ogni episodio attraverso un’abbuffata soddisfacente.

Tuttavia, c’è qualcosa di diverso nella parte 2 della stagione 4. Netflix ha confermato che questo è l’ultimo lotto di episodi. La fine di un era. Tenendo conto di ciò, c’è la tentazione di provare a distanziare gli episodi.

Anche se segui questo approccio, c’è già una discussione imperativa a cui partecipare dopo aver visto l’episodio 8, giustamente intitolato The Cousin of Death.

Quindi, diamo il via. Ruth ha davvero ucciso Javi a Ozark?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI PER LA STAGIONE 4 EPISODIO 8

Ruth ha davvero ucciso Javi a Ozark?

Sì, Ruth ha sparato e ucciso Javi, ma vale la pena affrontare e chiarire la confusione.

Riportando le nostre menti all’episodio 7 della stagione 4, il cugino di Ruth Wyatt e la sua nuova moglie Darlene sono stati uccisi da Javi e dai suoi uomini perché Darlene ha continuato a vendere eroina.

Ruth è arrivata a casa per scoprire i corpi e si è precipitata a casa dei Byrde per chiedere risposte, con Jonah che ha rivelato che Javi era responsabile. Il finale della prima parte si è poi concluso con lei che ha iniziato il suo viaggio di vendetta.

Riprendiamo le cose da dove avevamo interrotto nell’episodio 8 e Ruth sta cercando disperatamente un modo per identificare Javi, poiché non ha idea di che aspetto abbia. Jonah decide di aiutare e le dà una foto di lui in modo che possa rintracciarlo.

Scoprendo che i Byrde incontreranno Javi allo Shaw Medical, si precipita lì con una pistola ma non è in grado di avvicinarsi a lui e premere il grilletto.

Ozark | Stagione 4 Parte 2 Trailer ufficiale | Netflix

Ozark | Stagione 4 Parte 2 Trailer ufficiale | Netflix

Realtà vs fantasia

Durante l’episodio, Ruth sogna ad occhi aperti di uccidere Javi, Marty e Wendy. Osserviamo gli omicidi che hanno luogo attraverso sequenze sorprendenti, ma ci rendiamo conto che sono solo omicidi commessi nella testa di Ruth quando lei esce da queste fantasie.

Avanti veloce a Ruth che affronta la famiglia Byrde e Wendy chiama Javi e lo induce a incontrarli. All’arrivo, Ruth non esita e gli spara a morte in pochi secondi.

Dopo aver assistito in precedenza alle fantasie di omicidio di Ruth, il pubblico è incoraggiato a sospettare che si tratti di un’altra illusione. Tuttavia, non c’è un taglio brusco per separare la realtà dalla finzione. Ruth ha effettivamente ucciso Javi, il che provocherà sicuramente una serie di conseguenze mortali.

Va alla sua macchina e inevitabilmente scoppia in lacrime dopo la decisione cruciale. Tuttavia, guadagna coraggio e trova conforto nel potere di Nas’ Ilmatico, un album che ha ascoltato a ripetizione durante la sua ricerca di vendetta.

“Mancava ancora qualcosa”

C’è un’ammirevole ferocia nel ritratto mozzafiato di Ruth di Julia Garner, e si scopre che in realtà è stata ispirata da Mike Tyson quando si è trattato di scolpire il personaggio.

Per quanto riguarda l’approccio al ruolo di Ruth, ha spiegato durante una conversazione con Men’s Health:

“Mancava ancora qualcosa e poi ho capito che Mike Tyson era un’altra fonte di ispirazione per me… Ecco la cosa. Mike Tyson, questa faccia potrebbe essere in un dipinto di Caravaggio. Non credi? Un personaggio di un dipinto di Caravaggio. Mi sono davvero ispirato a quello spirito”.

È improbabile che il pubblico abbia indovinato Tyson come fonte di ispirazione, ma dopo averlo sentito, ha senso.

Le stagioni 1-4 di Ozark sono ora in streaming su Netflix.

