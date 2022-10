Run Sweetheart è Run su Netflix? (dove guardare Run Sweetheart Run)

L’attrice Ella Balinska mostra ancora una volta le sue credenziali di regina delle urla in un titolo horror che i fan del genere non vorranno perdersi. Corri tesoro corri sembra essere in parti uguali inquietante ed elettrizzante, il che lo rende una selezione ideale per la serata al cinema, ma è su Netflix?

Il Cattivo ospite la star apre la strada nel film diretto da Shana Feste, interpretando una madre single di nome Cherie che lavora molto e la cui prima incursione nel gioco degli appuntamenti non va come previsto. Quella che inizia come una notte promettente diventa rapidamente mortale quando il suo affascinante appuntamento, Ethan, diventa un sinistro predatore che caccia Cherie come un animale con la sua stessa vita in gioco.

Interpretare il mostro maniacale della storia è Game of Thrones l’attore Pilou Asbæk. Nel cast c’è anche una formazione stellare di attori, tra cui Clark Gregg, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt e Shohreh Aghdashloo.

Jason Blum della Blumhouse Productions produce. Blumhouse è noto per fare film come Halloween finisceaggiungendo ai tanti motivi per verificarlo. Corri Seethwert Corri è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e i fan dovrebbero sapere che il film ha una durata di 97 minuti.

Run Sweetheart Run è disponibile su Netflix?

Prima che i membri inizino a correre verso le loro TV o dispositivi per trasmettere in streaming la terrificante vicenda dall’inizio alla fine, dovrebbero sapere se è un’opzione o meno sulla piattaforma. Purtroppo, Corri tesoro corri non è uno dei tanti titoli eccezionali su Netflix.

Fortunatamente per gli abbonati, ci sono molte scelte orribili per lo streaming in questo momento. Alcuni esempi inquietanti includono Il telefono del signor Harrigan, Cielo rosso sangue, L’esercito dei mortie Scatola per uccelli.

Dove puoi trasmettere in streaming Run Sweetheart Run

Corri tesoro corri è disponibile solo su Amazon Prime Video. Il film si unisce a un’agghiacciante scaletta di esclusive, tra cui Suspiria, Notturnoe Scatola nera.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: