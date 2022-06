Rowan Atkinson definisce il suo ruolo iconico “strano autoconsumato” in vista dell’uscita di Man vs Bee su Netflix

Riesci a immaginare una piccola creatura come un ape può crearne tanti guai per un umano essendo? Bene, sembra che Rowan Atkinson stia affrontando una situazione di guerra con questa creatura gialla e nera. In un imminente serie comica su Netflix, Uomo contro ApeRowan Atkinson, come Trevor, ha il compito di tenere al sicuro la sontuosa casa di una donna d’affari. Cosa ha da dire Rowan su questo personaggio?

Rowan Atkinson sul suo ruolo iconico in una commedia in arrivo, Man Vs. Ape

Sappiamo tutti che il nostro preferito Mr. Bean è il maestro della commedia fisica. Solo con le sue espressioni, può farci ridere. Rowan Atkinson, nel ruolo di Trevor in Man vs. Bee, parla del suo personaggio e dello spettacolo. Dice che gli piaceva l’idea di una domestica che era chiaramente sottoqualificata per il lavoro. Il compito era quello di occuparsi della casa di una coppia molto benestante, che è piena di oggetti estremamente preziosi. Rowan ammette che gli è sembrata un’idea divertente.

Tuttavia, i suoi fan potrebbero trovare somiglianze tra Mr. Bean e Trevor. Johnny inglese star aggiunge che questo nuovo personaggio è di più gentile e altro ancora sincero rispetto agli altri personaggi che ha interpretato. Chiama questo nuovo personaggio uno strambo autoconsumato. “Interpretare un personaggio genuinamente bonario e dolce è abbastanza raro per me, perché il signor Ban certamente non lo è, Johnny English non lo è – è un altro tipo di strambo egocentrico”, dice Atkinson.

La commedia che Man Vs. Bee sta rappresentando è fisico e visibile. I fan si aspettavano questo da Mr. Bean star e fumetto soprannominato “l’uomo con la gomma”. Commedia visiva ha sempre ispirato Atkinson. Mentre spiega perché è perfetto per il ruolo, Atkinson dice: “Penso che debba essere una combinazione di abilità e attitudine e interesse per la disciplina della commedia visiva”.

Aggiunge anche, “Sono sempre stato ispirato dalle commedie visive, e in particolare da un comico francese chiamato Jacques Tati”.

Lui ricorda guardare i suoi vecchi film quando era giovane e questa è stata una grande fonte di ispirazione per lui. Inoltre, aggiunge anche che sente di poter fare di meglio, qualunque cosa faccia. In una scena in cui l’ape si infila nei pantaloni di Trevor; Atkinson si esibì spontaneamente nella scena. Pertanto, ammette Rowan, “la maggior parte di questo ero solo io che ero sciocco”, su questa scena. Anche se crede nelle prove per ciascuna delle sue esibizioni, queste poche improvvisazioni facci amare di più Mr. Bean.

Stiamo aspettando con impazienza di vedere questo “strambo autocostruito” sullo schermo.

