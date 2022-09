“Roswell, New Mexico” Stagione 4 in arrivo su Netflix a settembre 2022

Roswell, Nuovo Messico sta tornando per una quarta stagione su The CW e, come per le stagioni precedenti, anche la stagione 4 arriverà su Netflix, ma solo negli Stati Uniti e solo quando la serie avrà terminato la messa in onda. Ancora una volta, lo spettacolo fa parte della scaletta estiva per la rete statunitense e quindi non arriverà su Netflix almeno fino a settembre 2022.

Se non ti sei mai tuffato nella serie prima, è un adattamento (il secondo a venire sui nostri schermi) del romanzo di Melinda Metz. La serie CW è andata in onda nel 2019, con tutte e tre le stagioni ora in streaming su Netflix USA. La stagione più recente è arrivata su Netflix nell’ottobre 2021.

Stagione 4 di Roswell, Nuovo Messico è stato confermato da The CW prima ancora che iniziasse la messa in onda della stagione 3, ma è stato anche confermato che sarà l’ultima stagione tra una sfilza di altri spettacoli di The CW. Infatti, mentre 12 programmi The CW arriveranno su Netflix nel 2022, scenderanno a 3 nel 2023.

La produzione della stagione 4 è iniziata nell’agosto 2021, con le location delle riprese per la nuova stagione che si svolgono a e Espanola, Moriarty, Bernalillo, Las Vegas, Pecos, Santa Fe, Albuquerque e i pueblo di San Felipe e Santo Domingo nel New Mexico. Le riprese dovevano concludersi entro gennaio 2022.

Quando andrà in onda Roswell, New Mexico su The CW?

Prima di arrivare su Netflix, la serie dovrà andare in onda per intero su The CW.

Dato il programma di produzione e il fatto che è stato confermato che la serie arriverà su The CW come parte della formazione estiva della rete. Andrà in onda contemporaneamente a In The Dark, in anteprima i nuovi episodi dal 6 giugno.

In particolare, anche la stagione 3 è stata posticipata a luglio dalla consueta finestra di anteprima di gennaio e marzo.

Come sempre, il modo migliore per guardare i nuovi episodi di Roswell, Nuovo Messico mentre vanno in onda si sintonizzano dal vivo o guardano sull’app The CW poche ore dopo la messa in onda dello spettacolo, ma gli episodi non rimangono a lungo.

Data di uscita di Netflix per la stagione 4 di Roswell, New Mexico

Come accennato, Netflix negli Stati Uniti ottiene nuove stagioni di Roswell, Nuovo Messico circa una settimana dopo il loro completamento.

Con l’episodio finale che andrà in onda il 5 settembre 2022, è confermato che il ultima stagione di Roswell, Nuovo Messicoarriverà il 13 settembre 2022.

Non abbiamo ancora sentito una data ufficiale poiché lo spettacolo era in particolare assente dall’elenco delle versioni di settembre 2022.

Lo terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più, ma per il momento, questa è la finestra migliore che abbiamo per la stagione 4 di Roswell, Nuovo Messico.

Roswell, New Mexico, arriverà su Netflix a livello internazionale?

Spesso ci viene chiesto quali sono le possibilità che Netflix acquisisca diritti internazionali su Roswell, Nuovo Messico. Purtroppo, lo spettacolo rimane invenduto nella maggior parte delle regioni.

Invece, ci aspettiamo che la serie sia uno degli spettacoli di punta di HBO Max mentre si diffonde in tutto il mondo (è recentemente atterrato nell’Europa continentale e in America Latina, ad esempio).

Coloro che sono pazienti possono probabilmente aggirare la sua mancanza di disponibilità a livello internazionale utilizzando una VPN, ma non è qualcosa che raccomandiamo attivamente.

Sei entusiasta dell’ultima stagione di Roswell, Nuovo Messico in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.