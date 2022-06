Roswell, New Mexico, la stagione 4 non arriverà su Netflix a giugno 2022

È tempo per una nuova stagione di Roswell, Nuovo Messico, ma questa volta, la premiere della stagione arriva con alcune emozioni contrastanti. Mentre i fan saranno entusiasti Roswell, Nuovo Messico stagione 4, è anche l’ultima stagione della serie.

La CW ha cancellato Roswell, Nuovo Messico prima della premiere della sua quarta stagione, insieme a una miriade di altre serie preferite dai fan come Eredità, Dinastia, Streghe, e tanti altri. Serie estiva di compagni Nell’oscurità è stato anche eliminato dopo quattro stagioni.

Nel corso delle sue prime tre stagioni, la serie basata su Roswell High la serie di libri ha accumulato un seguito di culto e una fedele base di fan. Anche se non è stata la serie più popolare in onda, Roswell, Nuovo Messico ha ottenuto recensioni costantemente positive.

Ovviamente, la quarta e ultima stagione non verrà rilasciata su Netflix a giugno 2022, poiché la stagione sarà presentata in anteprima su The CW questo mese. Tuttavia, abbiamo gli ultimi aggiornamenti sulla data di anteprima della stagione e sulla sua potenziale data di uscita di Netflix.

Data della premiere della quarta stagione di Roswell, New Mexico

La quarta e ultima stagione di Roswell, Nuovo Messico sarà presentato in anteprima lunedì 6 giugno alle 8/7c su The CW prima della quarta e ultima premiere della stagione Nell’oscurità.

Roswell, Nuovo Messico la stagione 4 sarà anche disponibile per lo streaming sul sito Web e sull’app di The CW senza un abbonamento via cavo il giorno dopo la messa in onda. Ma i fan che stanno al passo con lo spettacolo su Netflix vogliono sapere quando l’ultima stagione arriverà sullo streamer.

Aggiornamenti sulla versione Netflix della stagione 4 di Roswell, New Mexico

Dal momento che l’ultima stagione sarà presentata in anteprima il 6 giugno e ci saranno 13 episodi nella stagione, possiamo prevedere che il finale della serie andrà in onda all’inizio di settembre e all’inizio di ottobre. Potenzialmente, l’addio potrebbe andare in onda il 5 settembre se la stagione andrà in onda ininterrottamente.

Ma The CW spesso si prende una settimana o due di pausa dai nuovi episodi, il che potrebbe ritardare la data di messa in onda del finale di serie. A sua volta, la data di uscita di Netflix verrà posticipata, ma sappiamo che la stagione arriverà otto giorni dopo il finale. Stando così le cose, aspettati la stagione 4 su Netflix a settembre o ottobre 2022.

Resta sintonizzato per saperne di più Roswell, Nuovo Messico notizie e aggiornamenti da Netflix Life!