“Rosaline” è disponibile su Netflix? Dove puoi guardare la moderna rivisitazione del classico di Shakespeare Romeo e Giulietta

William Shakespeare e il suo lavoro sono da anni fonte di ispirazione per il cinema. Il drammaturgo scrisse opere teatrali e storie nel XVI secolo che sono ancora attuali. Molte delle sue opere sono ancora in esecuzione su vari palcoscenici di questo mondo. Inoltre, molti dei suoi lavori si fondono in film e spettacoli in modo così sottile che il pubblico non si rende nemmeno conto che si tratta di una sua creazione. Uno di questi film ispirato al suo classico Romeo e Giulietta è il 2022 Rosalina. Ma puoi trasmettere in streaming Rosalina su Netflix?

Le opere di Shakespeare sono classiche, e lo stesso vale per gli adattamenti basati su di esse. Con Netflix che ospita molti classici adattamenti da libro a film come Persuasione e Orgoglio e pregiudizioè naturale chiedersi se il gigante dello streaming abbia degli adattamenti di Shakespeare, in particolare Rosalina.

Di cosa parla Rosalina? Chi è Rosalina?

Romeo e Giulietta hanno sempre avuto un debole nel cuore degli amanti di Shakespeare. Un ritratto piuttosto unico di questi due è mostrato in Rosalina. Unico nel modo in cui la tragica storia d’amore di Romeo e Giulietta è raccontata in modo leggermente comico questa volta. Questo perché la regista Karen Maine e gli sceneggiatori Scott Neustadter e Michael H. Weber hanno raccontato la storia dal punto di vista di Rosaline.

Ora ti starai chiedendo chi sia Rosaline. Quindi, per chi non lo sapesse, Rosaline è la cugina di Giulietta e l’ex fidanzata di Romeo. Immagina un’ex ragazza che racconta una tragica storia d’amore del suo amante; non sarà divertente? La storia si svolge quando Romeo incontra per la prima volta Giulietta e inizia a inseguirla. Rosaline è devastata ed escogita piani per contrastare la relazione e riavere Romeo. Il personaggio di Rosaline è interpretato da Kaitlyn Dever.

Rosaline è disponibile su Netflix?

Rosalina è stato rilasciato il 14 ottobre 2022 in tutto il mondo. Tuttavia, è una triste notizia per gli amanti di Netflix che il film non sia disponibile sulla piattaforma al momento. Ma per coloro che vogliono guardarlo, è disponibile nella versione di prova gratuita di Hulu negli Stati Uniti. Tuttavia, è disponibile su Star+ in America Latina e Disney+ altrove.

Tuttavia, se vuoi guardare di più Kaitlyn Dever, puoi guardarla su Netflix Incredibile.

Guarderai questa nuova versione di una classica storia d’amore? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

