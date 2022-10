“Romantic Killer” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa sappiamo finora

Romantic Killer, una commedia ironica sul genere dei simulatori di appuntamenti è stata una serie incredibilmente divertente da abbuffarsi, ma di certo è finita troppo presto! Ci sono sicuramente speranze che vedremo presto una seconda stagione, ma con il materiale originale completamente adattato, l’anime dovrà continuare la storia stessa. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla seconda stagione di Romantic Killer su Netflix.

Assassino romantico è una serie anime commedia romantica originale Netflix giapponese e adattamento dell’omonimo manga dell’autore Wataru Momose. L’adattamento del pluripremiato manga è diretto da Kazuya Ichikawa.

Anzu Hoshino presta tutta la sua attenzione ai videogiochi e tutto ciò che vuole fare è giocare ai videogiochi. Con suo sgomento, appare un mago da un mondo magico e costringe Hoshino a prendere parte a un progetto per fermare il declino della popolazione del suo mondo. Trovandosi a vivere la sua stessa simulazione di appuntamenti, tutto ciò che Hoshino vuole fare è tornare a casa per videogiochi, gatti e cioccolato.

Quale è Assassino romantico Stato di rinnovo di Netflix?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: in sospeso (ultimo aggiornamento: 31/10/2022)

Al momento in cui scrivo, non ci sono stati aggiornamenti sul futuro di Romantic Killer su Netflix. Questa non è una sorpresa poiché la serie anime è disponibile per lo streaming su Netflix solo da meno di una settimana.

Alcuni degli originali più lunghi senza notizie di rinnovo sono titoli anime, quindi i fan dovranno essere pazienti per saperne di più sul futuro Romantic Killer su Netflix.

Nelle prossime settimane avremo anche le cifre orarie di visualizzazione e i primi dieci dati. Ciò significa che se la serie si è comportata bene a livello globale, possiamo aspettarci un rinnovo.

Fa Assassino romantico serve una seconda stagione?

La traduzione inglese del manga è attualmente limitata al solo primo volume, quindi per leggere in anticipo abbiamo dovuto dare un’occhiata alle scansioni giapponesi grezze del manga per vedere quanto del materiale originale fosse stato coperto. Possiamo confermare che tutti i 38 capitoli del manga sono stati coperti dall’adattamento anime di Netflix.

Tuttavia, questo non significa che non vedremo più di Romantic Killer su Netflix.

L’anime si conclude con lo stesso cliffhanger del manga, la rivelazione che i tre oggetti preferiti di Anzu le sono stati restituiti, videogiochi, cioccolato e il suo gatto, ma solo temporaneamente. Se Anzu è ancora single entro la fine del liceo, li perderà tutti e tre per sempre! La principale differenza tra l’anime e il manga è come la maga Kate, viene assegnata a Yukana come suo nuovo incarico, nel frattempo, Riri vola in cielo dicendo a noi, al pubblico, che le cose stanno progredendo nella vita amorosa di Anzu, lasciandoci con un ” continua.”

Quindi, anche se il manga sembra essere giunto al termine, sembra che l’anime non abbia intenzione di fermarsi presto.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Assassino romantico su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!