**Attenzione – Spoiler avanti per Stranger Things**

Mentre molti Cose più strane i fan hanno sostenuto Steve, Eddie e la sopravvivenza di Max nella stagione 4, parte 2, il personaggio di Maya Hawke, Robin Buckley, era seduto in un’area grigia.

Dal momento che il suo arco emotivo con la cotta Vickie doveva ancora essere risolto, molti speravano che Robin sarebbe sopravvissuta all’attacco di Vecna ​​per vedere la Stagione 5 – e noi riveliamo se il suo destino fosse fruttuoso.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Robin Buckley muore in Stranger Things 4?

No, Robin non muore Cose sconosciute 4nonostante si sia imbattuto in una chiamata ravvicinata con Nancy e Steve.

Mentre mettono in atto il loro piano per uccidere Vecna, Robin, Nancy e Steve si imbattono in un punto di fastidio quando i rampicanti della Mente Alveare rilevano la loro presenza e iniziano a strangolarli.

Nella fase forse più cupa della Parte 2, i tre sembravano sparsi prima che Undici raccogliesse le sue forze per indebolire Vecna, che a sua volta ha rilasciato Robin, Nancy e Steve.