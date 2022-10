Robbing Mussolini (2022): Review- A Pure Heist, A Romantic Story, or…

I film di Heist si sono evoluti dagli sforzi sofisticati del Trilogia dell’Oceanoal tema delle rapine mentali in Inizioproprio a quella rapina di zombi in L’esercito dei morti. Il genere ha margini di sperimentazione, con uno cruciale relativamente inesplorato. Sto parlando di rapine in tempo di guerra qui e questo, per l’introduzione, è basato su una storia in qualche modo vera. Ambientato nel periodo in cui le forze alleate liberarono alcune nazioni europee nel 1945, Derubare Mussolini alias (Rapiniamo il Duce) si concentra su un gruppo di ribelli che tenta di rubare l’oro del Duce. Si può chiamarlo Il lavoro italiano?

Il focus centrale della produzione italiana è su una banda di disadattati guidata da Isola. Il loro scopo è orchestrare una rapina dall’interno della “Zona Nera”. Derubare Mussolini segue il modello dei film di rapina, con reclutamento, pianificazione e colpi di scena che arrivano nei momenti previsti. Una tale interpretazione della progressione del film avrà punti di vista divisivi.

Cosa c’è di buono nel Rapinare Mussolini?

Il film mi ha in gran parte ricordato lo stile di regia di Quentin Tarantino nelle scene di animazione. Questo effetto pulp mi ha ricordato, in particolare, Bastardi senza gloria. Come film di rapina, questo non è puramente cervello e classe. Derubare Mussolini, essenzialmente un dramma, ha elementi di commedia e azione; la prima è la grazia salvifica.

Il regista Renato De Maria, che ha anche scritto questo film sulla rapina dal set unico, ha immaginato un climax ricco di azione. Quelli che idealmente avrebbero dovuto essere i protagonisti affermati che rubavano agli antagonisti affermati avevano un altro aspetto. Dando la priorità a questo, il cast di supporto non è stato escluso. Se ti sei chiesto perché le abilità di un personaggio fossero molto apprezzate, devi guardare questo film fino alla fine. La scena finale, se vista da una prospettiva, può essere vista come una rapina in sé.

La musica di Derubare Mussolini aveva un elemento gioioso, in quanto corrispondeva al tono dell’imminente conclusione della guerra. I costumi di questo film si sono davvero distinti, con l’abbigliamento di Yvonne che ha rubato i riflettori. Gli altri no, il che ha funzionato bene dato che avrebbero dovuto essere blandi costumi da tempo di guerra che avevano un disperato bisogno di un tocco di colore.

Cosa non va bene nel derubare Mussolini?

La pianificazione della rapina sembrava piuttosto affrettata Rapiniamo il Duce. Anche se non potevano effettivamente entrare e sorvegliare, una rappresentazione animata dell’intera cosa avrebbe potuto aiutare le cose. Questo, come quando era in corso la rapina vera e propria, il pubblico avrebbe avuto la soddisfazione di vedere tutto andare a posto.

Se questo fosse stato a posto, si sarebbe sperimentata la soddisfazione di un piano che funzionava come un orologio. Quindi, le battute d’arresto avrebbero colpito molto più duramente. Ho detto che i colpi di scena sono arrivati ​​nei momenti previsti, ma per coloro che non hanno visto questo genere, potrebbe essere stato troppo noioso senza essere in grado di impegnarsi con il film. L’imminente svolta potrebbe aver tenuto gli altri agganciati, ma mancava di quell’accumulo.

La scena finale non ha funzionato per me perché Mussolini non ha perso nulla. In effetti, Isola, Marcello e compagni potrebbero aver effettivamente salvato l’Italia ma sono tornati al punto di partenza. Lasciarlo aperto all’interpretazione ha solo assicurato che il film Netflix Original di Renato De Maria fosse la storia di una storia d’amore ambientata attorno a una rapina piuttosto che il previsto viceversa.

Verdetto

Derubare Mussolini (Rapiniamo il Duce) è unico nel canone dei film di rapina, con l’elemento della guerra fuso. C’è un certo livello di dramma, anticipazione, intrigo ed eccitazione creato mentre la storia si svolge sullo schermo. Ha il potenziale per offrire al pubblico l’opportunità di assistere a due diverse rapine, quella titolare e quella reale. Anche quella è stata una rapina? Resta aperto all’interpretazione.

Questo film Netflix ha il potenziale per intrattenere. Anche se il pubblico può prevedere cosa accadrà dopo, sarebbe ingiusto marcare Derubare Mussolini come uno sforzo che ti ha derubato di quasi 90 minuti dispari. Guardalo.

Derubare Mussolini è in streaming su Netflix.

