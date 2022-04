Rob Lowe Netflix Comedy Series ‘Unstable’: cosa sappiamo finora

Nel tentativo di aumentare la produzione di contenuti comici, Netflix ha collaborato con Rob Lowe e suo figlio John Owen Lowe per sviluppare una nuova serie comica chiamata Instabileche racconterà la storia di un figlio socialmente sfidato che va a lavorare per il padre eccentrico e di grande successo.

La serie, annunciata nell’aprile 2022, è prodotta da Lowes e Dieta Santa Clarita il creatore Victor Fresco, che presumibilmente sarà anche lo scrittore capo. Nessun regista è stato collegato al progetto al momento della stesura.

Il capo della commedia Netflix Tracey Pakosta ha commentato Instabile:

“Siamo molto entusiasti di lavorare con Victor, Rob e John Owen. Loro tre – e la loro sensibilità selvaggiamente divertente e intelligente – si adattano perfettamente alla nostra lista crescente di commedie sceneggiate”.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Instabile:

Qual è la trama? Instabile?

Ambientato in una società di ricerca biotecnologica all’avanguardia, la serie vede John Owen Lowe nei panni di un figlio socialmente sfidato che va a lavorare per il padre eccentrico e di grande successo, interpretato da Rob Lowe, per salvarlo dal disastro.

Chi è coinvolto Instabile?

Come detto sopra, i due protagonisti principali della serie sono Rob Lowe e suo figlio John Owen Lowe.

Rob Lowe sta attualmente recitando e producendo la terza stagione di 9-1-1 scorporo 9-1-1: Stella Solitaria. Lowe sta anche lavorando al suo prossimo film biografico Netflix chiamato Cane andato.

John Owen Lowe è uno scrittore, produttore e attore, che ha recitato nella commedia legale della Fox Il Macinatore insieme a suo padre e nel film Netflix Vacanza allo stato brado.

In quanti episodi ci saranno Instabile?

Al momento non è noto quanti episodi ci saranno in Netflix Instabile o quanto durerà la loro durata, anche se le serie comiche di solito hanno 30 minuti per episodio.

Qual è lo stato di produzione di Instabile?

Unstable di Netflix è attualmente in pre-produzione con le riprese che inizieranno a giugno 2022 a Los Angeles. La produzione dovrebbe concludersi a settembre 2022 secondo Production Weekly.

Qual è la data di uscita di Netflix Instabile?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Instabile, ma considerando l’inizio delle riprese di giugno 2022, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di uscita nel 2023. La metà del 2022 è quello che diremmo.