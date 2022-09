Rivisitare i giorni in cui Ryan Reynolds era pronto a ricoprire il ruolo di maggior successo di Johnny Depp

Ryan Reynolds un nome che è impossibile non sentire negli ultimi tempi. Nel corso degli anni, Ryan si è posizionato come uno degli artisti più talentuosi della sua generazione. Dai ruoli minori al ruolo del protagonista principale, Ryan si è dimostrato degno di ogni personaggio che interpreta, interpretando ogni parte alla perfezione. Tuttavia, come molti di noi sanno, il Mercenario con la bocca ha raggiunto la celebrità grazie al suo famoso film di supereroi del 2016 Piscina morta. Ma sai che Ryan Reynolds ha avuto la possibilità di recitare in un altro ruolo iconico?

Venendo da umili origini, Ryan ha sbalordito il mondo intero con la sua indiscussa serie di successi. In precedenza, Ryan era pronto per recitare nel ruolo che molti di noi adorano fino a questa data, Capitan Jack Sparrow.

Ryan Reynolds, protagonista del film Pirati dei Caraibi?

pirati dei Caraibi è uno dei franchise cinematografici più famosi. Tuttavia, sono passati quasi tre anni dall’ultima volta che abbiamo visto il Capitano Jack Sparrow sullo schermo. Inizialmente, la serie di film è decollata nel 2003 con il film, La Maledizione della Perla Nera. A causa di problemi legali che circondano Johnny Depp, le possibilità dell’attore di recitare nel ruolo rimangono incerte.

Nel 2020 voci su Ryan Reynolds nel ruolo di Capitan Jack Sparrow era in giro come per un insider del settore Daniel Richtman. Disney stava guardando Il progetto Adam star per avere un ruolo nel prossimo Pirati dei Caraibi 6. Tuttavia, non ci sono ancora conferme da nessuna delle parti.

La sesta puntata del tanto amato pirati dei Caraibi è stato a lungo atteso. Il film era stato precedentemente annunciato nel 2018, ma a causa dei problemi legali che circondano il signor Depp, il franchise sta attraversando tempi turbolenti. Inoltre, Il lupo di Wall Street l’attrice Margot Robbie è stata anche presa in considerazione per un nuovo personaggio in stile Jack Sparrow.

I fan non sono favorevoli a un nuovo film di Pirati dei Caraibi senza Depp

Nonostante vari attori siano considerati per interpretare il ruolo del Capitano Jack Sparrow, sembra I fan di Depp non sono disposti a vedere un altro attore prendere il comando. Tra queste voci, una serie di tweet a favore di Depp ha invaso Internet. Inoltre, le voci sulla sostituzione di Depp hanno dato slancio a diversi #NoJohnnyNoPirates tweet su Twitter. Ecco alcuni tweet dei fan:

#NoJohnnyNoPirates#BoicottaggioDisney https://t.co/pxQvIzOEta — LL (@la77465262) ​​21 settembre 2022

Inoltre non ci sono pirati senza Johnny Depp!!! Hai notato che non hanno fatto Pirates 6. Perché non hanno fatto Pirates 6!!! Per favore dimmelo!!! — cdfree333 (@cdfree333) 21 settembre 2022

La Disney potrebbe anche smettere di fare nuovi film sui Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp. Nessuno guarderà senza di lui. Il film Bombarderà. — Jeremy Martin (@scoobaspeaz) 18 settembre 2022

Non dimenticare quello che ti abbiamo detto io e i miei amici, @DisneyStudios! No Johnny Depp SIGNIFICA No pirati!! pic.twitter.com/0OyXoP8mDb – Stefania "Depphead" Marrone #ILoveMen (@Stephan76215148) 15 settembre 2022

In particolare, non esisteva un equivalente di Jack Sparrow, poiché il Capitano Jack era quasi interamente una creazione di Johnny Depp realizzata durante le riprese di PotC. Inoltre il film era una commedia diretta invece di una commedia d’azione e avventura come i film dei Pirati. (11) — Ian Bates (@TheRedShirtGuy) 20 settembre 2022

Tuttavia, Ryan Reynolds non è estraneo a interpretare ruoli iconici e il futuro di Jack Sparrow rimane incerto. Pensi che Reynolds sarà il prossimo Capitan Jack Sparrow? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

