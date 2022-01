Riverdance 2 aggiornamenti sulla data di rilascio, cast, sinossi e altro ancora

Mentre all’inizio Riverdance: L’avventura animata potrebbe essere semplicemente sembrato un film per bambini sulla danza irlandese, è molto di più! Insegna anche ai bambini il dolore e come affrontare la perdita dei propri cari in una bella storia visiva.

Il film è un adattamento animato della produzione teatrale di Riverdancee contiene musica composta da Bill Whelan, che ha anche lavorato alla produzione dal vivo negli anni ’90. Quando il film è uscito su Netflix, molte famiglie si sono riunite per guardare la storia commovente e, a volte, strappalacrime di Keegan (Sam Hardy), che ha il compito di assumersi la responsabilità di suo nonno (Pierce Brosnan) di mantenere il l’oscurità a bada e l’antico magico branco di cervi danzanti al sicuro dal Cacciatore (Brendan Gleeson) – ma ora molti si chiedono se Riverdance 2 potrebbe essere una possibilità.

Scopri le ultime notizie e gli aggiornamenti sul seguito qui sotto!

Riverdance: The Animated Adventure 2 sta accadendo?

Al momento Netflix non ha confermato se il film per bambini tornerà per un sequel. Dato che la fine di Riverdance: L’avventura animata ha avvolto tutto in modo abbastanza ordinato, è probabile che il film d’animazione rimanga a sé stante. Ma potremmo sbagliarci. Dovremo stare attenti a qualsiasi notizia ufficiale.

Data di uscita di Riverdance 2

Poiché il sequel non ha ricevuto il via libera da Netflix o dai suoi creatori originali, non possiamo fornirti una data di uscita ufficiale per Riverdance 2. Ma dato che il film è stato inizialmente distribuito su Sky Cinema nel Regno Unito nel maggio dello scorso anno, e ci sono voluti 8 mesi prima che venisse rilasciato su Netflix, è probabile che se viene ordinato un sequel, verrà rilasciato per la prima volta in nel Regno Unito prima a livello internazionale da Netflix. Quindi questo potrebbe significare che saremmo in serbo per un po’ di attesa.

Riverdance 2 cast

Immaginiamo che Keegan, doppiato da Sam Hardy, e Moya, doppiato da Hannah Herman Cortes, torneranno se un sequel avrà il via libera. Un altro probabile attore che tornerà, se verrà approvato un seguito della serie animata, è Jermaine Fowler che dà la voce a Benny, il nuovo leader del branco.

Sinossi di Riverdance 2

Non c’è una sinossi ufficiale per Riverdance 2 poiché deve ancora essere ordinato da una rete, la sinossi del primo film recita: “Un ragazzo irlandese e una ragazza spagnola viaggiano nel mitico mondo del Megaloceros Giganteus, che insegna loro ad apprezzare Riverdance come una celebrazione della vita”.