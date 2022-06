Rivelato ufficialmente il runtime del finale della stagione 4 di Stranger Things! (ed è lungo)

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo come Dustin Henderson e Sadie Sink come Max Mayfield in STRANIERI COSE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Ci sono state molte notizie non confermate in giro sulla durata degli episodi finali di Cose più strane stagione 4. Ora che il volume 1 è uscito, i fan non hanno molto da fare al momento a parte teorizzare su cosa accadrà nel volume 2 della stagione 4.

Alcune persone hanno detto che l’episodio finale durerà più di 2 ore e mezza, mentre altri hanno persino stimato che potrebbe durare fino a tre ore. Ma all’inizio di oggi, abbiamo finalmente ottenuto alcuni chiarimenti su quella risposta. Di seguito entreremo nella durata esatta degli ultimi due episodi della stagione e tutto ciò che devi sapere!

Quanto dura il finale della quarta stagione di Stranger Things?

Secondo un tweet del Cose più strane nella stanza degli scrittori, il finale durerà 2 ore e 19 minuti. Rapporti precedenti rivendicavano gli episodi finali di Cose più strane il volume 2 della stagione 4 sarebbe più di 2 ore e mezza, quindi questo è un po’ meno, ma comunque molto lungo. Voglio dire, dev’essere uno degli episodi televisivi più lunghi di tutti i tempi, giusto?

Guida agli episodi del volume 2 della stagione 4 di Stranger Things

Quindi, solo per avere tutte le informazioni di cui hai bisogno sugli ultimi due episodi della stagione, ecco cosa devi sapere.

I primi sette episodi sono stati rilasciati il ​​27 maggio e gli ultimi due episodi della stagione arriveranno venerdì 1 luglio.

Cose più strane la stagione 4, l’episodio 8 si intitola “ Capitolo otto: Papà ” e corre a 1 ora e 25 minuti

” e corre a Cose più strane la stagione 4, l’episodio 9 si intitola “Capitolo nove: Il cavalluccio” e corre a 2 ore e 19 minuti

Dopodiché, torneremo nel limbo mentre aspettiamo la quinta e ultima stagione. Ma almeno sappiamo che sta arrivando una quinta stagione e che i Duffer Brothers hanno già idee su cosa accadrà. Sembra che l’ultima stagione sia stata mappata e la quarta stagione si incastrerà nell’ultima uscita.

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 è ora in streaming su Netflix e il volume 2 arriva il 1 luglio.