RIVELATO: Perché Reginald Hargeeves ha chiamato “The Umbrella Academy” dai numeri

The Umbrella Academy è uno degli spettacoli di supereroi più deliziosamente strani in questo momento. La sua capacità unica di combinare insieme umorismo, relazioni familiari e cose da supereroi lo ha reso estremamente popolare tra gli spettatori. Una delle narrazioni chiave riguarda il padre adottivo e la faticosa relazione tra lui ei suoi figli.

Sir Reginald Hargreeves ha adottato i sette bambini nati con poteri soprannaturali nel 1989 per allevarli e usarli come un’arma per salvare il mondo. Sebbene questi fratelli abbiano dei nomi, Reginald tende a chiamarli con il loro numero. Molti fan si sono chiesti il ​​motivo e molti hanno concluso che è perché non sono una vera famiglia. Tuttavia, ora sappiamo il motivo esatto.

Sir Reginald proprio non riesce a ricordare i loro nomi

Ti aspetteresti che Sir Reginald conosca a memoria i nomi dei suoi figli adottivi dopo tutti questi anni. Ma no, il vecchio proprio non riesce a ricordare chi è chi. È più facile per lui identificarli come semplici numeri. L’handle di Twitter dello show ha recentemente condiviso una clip di Klaus Hargreeves che irrompe nello studio del padre adottivo e Sir Reginald è completamente perplesso. Non riesce a ricordare il suo nome. Gli chiede semplicemente: “Quale sei?”.

È sia esilarante che un po’ triste considerando quanto gli Umbrella vogliano legare con il loro padre.

Klaus, in particolare, ha trascorso molto tempo con Reginald in questa stagione. È venuto a sapere che non ha sfruttato tutto il suo potenziale. Quindi, si allena con questa versione relativamente mite di Reginald per affinare i suoi poteri. Reginald lo lancia ancora e ancora davanti a un autobus e finalmente viene rivelato che Klaus ha la capacità di tornare dalla morte.

Cosa accadrà a Klaus Hargreeves nella stagione 4 di The Umbrella Academy?

Netflix non ha ancora raccolto The Umbrella Academy per un’altra stagione. Ma se dovesse tornare, Robert Sheehan, che interpreta Klaus, pensa che il suo personaggio ritornerebbe al suo io autodistruttivo come un “meccanismo di coping” per far fronte alla perdita dei suoi poteri.

La stagione 3 è in streaming proprio ora.

