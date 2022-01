Rivelato il primo sguardo di Wu Assassins Fistful of Vengeance – Controlla la data di uscita, il cast, la sinossi e altro

Era l’agosto del 2019 quando vedemmo Kai che cercava di contemplare le parole “tu sei l’Assassino Wu”. La miniserie di 10 episodi è stata sicuramente un grande thriller d’azione che era la perfetta miscela di mitologia, poteri soprannaturali e realismo. Nel corso della serie, abbiamo visto Kai abbracciare il suo potere e combattere gli orrori che desiderano devastare questo mondo. Ma cosa succede esattamente dopo il finale? Wu Assassins: Fistful of Vengeance è qui per rispondere.

Di cosa parla questo film indipendente?

In Wu Assassins, abbiamo visto Iko Uwais nei panni di Kai Jin, uno chef di San Francisco che scopre di essere “Il prescelto‘. Gli sono stati dati i poteri di mille monaci che hanno sacrificato la propria vita per conferire potere a un prescelto. Jin, anche se con riluttanza, finisce per combattere i cinque Wu Warlords, anch’essi a San Francisco.

Sebbene la serie segua il comune tropo del “Prescelto”, i fan hanno sicuramente adorato questa serie Netflix. Non solo ha avuto alcune scene davvero fantastiche tra Iko Uwais e Byron Mann, ma anche le scene di combattimento sono sicuramente impareggiabili. Se stai cercando un orologio divertente con un po’ di azione confezionato in esso, Wu Assassins è la cosa giusta per te.

Continuando questo stesso schema c’è Wu Assassins: Fistful of Vengeance. È un film a sé stante, della durata di circa 90 minuti. Il film riprende subito dopo gli eventi del finale della serie. Kai e i suoi alleati si stanno unendo di nuovo per vendicare la morte del loro amico.

Data di uscita di Wu Assassins: Fistful of Vengeance

Abbiamo visto Wu Assassins sugli schermi nell’agosto 2019. Netflix ha confermato che ci sarà un lungometraggio sulla serie nel febbraio del 2021. La piattaforma ha annunciato su Twitter che i fan vedranno di nuovo il film su 17 febbraio 2021.

Fan di Wu Assassins: dai una prima occhiata a Fistful Of Vengeance, un’avventura ricca di azione che riporta Kai Jin, Lu Xin Lee, Tommy Wah e Zan Hui mentre la squadra di Wu Assassins vendica la morte di uno di loro. Pearl Thusi si unisce alla storia standalone, in anteprima il 17 febbraio pic.twitter.com/iq6yWviKQJ — Netflix (@netflix) 19 gennaio 2022

Wu Assassins: Fistful of Vengeance cast

Fistful of Vengeance parla della squadra di Wu Assassins che torna insieme. Quindi, sappiamo per certo che gli attori Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao, e JuJu Chan tornerà. Riprenderanno i loro ruoli come Kai Jin, Lu Xin Lee, Tommy Wah, e Zan Hui.

Considerando come Lewis Tan sia stato impegnato con le riprese del prossimo riavvio di Mortal Combat, i fan si aspettano di vedere di più Lu Xin Lee. L’attore apparirà anche nella seconda stagione di Shadow and Bone.

Il suo nome è Zama.#FistfulofVengeance #wuassassins pic.twitter.com/WMHkGtTosP — Pearl Thusi (@PearlThusi) 20 gennaio 2022

A parte gli attori di Wu Assassins che riprendono il loro ruolo nella serie, Perla Così appare anche nel film standalone. Lei interpreterà il ruolo di Rimani. Aiuterà la squadra o rappresenterà una minaccia per loro?

Sapremo tutti la risposta a questa e a una moltitudine di altre domande quando il film sarà presentato in anteprima il 17 febbraio 2022, solo su Netflix!

