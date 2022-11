Rivelati titoli, registi e sceneggiatori degli episodi della seconda stagione di “Firefly Lane”.

Manca poco al ritorno per fare il check-in con Tully e Kate con la seconda stagione di Viale delle luccioleche verrà lanciato all’inizio di dicembre 2022.

Nel caso non lo sapessi, Netflix si sta dividendo Viale delle lucciole in due parti ma, cosa più importante, sarà l’ultima stagione della serie drammatica di benessere.

Per Netflix, ecco cosa puoi aspettarti dalla nuova stagione:

“Cosa avrebbe potuto porre fine all’affiatata amicizia trentennale di Tully e Kate, le nostre” Firefly Lane Girls Forever? Impareremo la risposta in questa stagione – ma prima – Kate è alle prese con le dolorose conseguenze dello sfortunato viaggio di Johnny in Iraq, mentre Tully affronta una causa dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la sua carriera dal basso. Questo la porta a cercare risposte su chi è e da dove viene, inclusa una ricerca per trovare il padre che non ha mai incontrato, contro i desideri della sua segreta madre hippie, Cloud. Negli anni ’80, vediamo Kate e Johnny innamorarsi per la prima volta, creando più di un piccolo dramma nella redazione in cui lavorano, mentre la carriera di Tully sale e lei litiga (e flirta!) con il presuntuoso giornalista sportivo Danny Diaz. Potrebbe aver incontrato la sua partita, cioè, se riescono a smettere di litigare per cinque minuti. Mentre negli anni ’70, l’adolescente Kate e Tully lottano per mantenere unita la loro amicizia mentre Cloud va in prigione per spaccio di droga e Tully va a vivere con sua nonna, lontano da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano il tumulto del liceo separate, sanno che l’unica cosa di cui hanno veramente bisogno è l’una dell’altra.