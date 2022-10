Rivelati la data di uscita, l’ora e lo streaming OTT della stagione 2 non corrispondenti

A che data e ora uscirà la stagione 2 della serie di commedie romantiche indiane Mismatched per lo streaming OTT in tutto il mondo?

Tra House of the Dragon, The Rings of Power, Andor e She-Hulk, ci sono molti contenuti OTT su battaglie, mostri, ribellioni e supereroi.

A volte, ogni tanto, hai solo bisogno di un’adorabile commedia romantica per sollevare il morale e mentre ci dirigiamo verso il fine settimana, non c’è modo migliore per trascorrere il tuo tempo libero che con Mismatched.

La popolare serie di commedie romantiche indiane ha fatto il suo debutto mondiale nel 2020 con un’accoglienza favolosa, con Dimple, Rishi, Sid e Zeenat finalmente pronti a fare il loro tanto atteso ritorno questa settimana.

Quindi, a che data e ora uscirà la stagione 2 di Mismatched in India e in tutto il mondo per lo streaming OTT?

Come guardare Mismatched stagione 2

La stagione 2 non corrispondente sarà disponibile per lo streaming esclusivamente tramite la piattaforma Netflix.

Netflix India offre diversi pacchetti di abbonamento che garantiranno ai nuovi clienti l’accesso alla seconda stagione di Mismatched al momento del suo rilascio globale OTT, tra cui:

Mobile – Rs 149 al mese, accesso limitato a un dispositivo mobile

Base – Rs 199 al mese, accesso su un dispositivo

Standard – Rs 499 al mese, accesso su due dispositivi

Premium – Rs 649 al mese, accesso su quattro dispositivi

Ci sono anche vari bundle di terze parti che includono un abbonamento Netflix come Reliance Jio, Vodafone Idea, Airtel e Tata Play DTH.

“20 novembre 2020, le nostre vite sono letteralmente cambiate. Non è passato un giorno da quando non ci è stato chiesto “quando uscirà la stagione 2 di Mismatched?”.. e ogni singola volta avevamo così tanto da dire ma finivamo sempre per dire “speriamo presto” . Il tipo di amore che il team Mismatched ha ricevuto negli ultimi due lunghi anni è onestamente qualcosa che tutti noi troviamo ancora molto difficile da capire”. – Rohit Saraf e Prajakta Koli, tramite Instagram.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro la stagione 2 non corrispondente sarà finalmente il nostro domani Ero eccitato per la stagione 2 dall’anno scorso, ora che finalmente lo stiamo ottenendo sono solo – non so come sentirmi dopo aver visto i trailer e scorci di S2, semplicemente non lo so Penso che prenderò molto di rishi e fossette. #non corrispondenti2 — ` 𝐬 彡 ࣪ (@sruayy) 13 ottobre 2022

Visualizza Tweet

Stagione 2 non corrispondente: data e ora di uscita in streaming OTT

La seconda stagione di Mismatched sarà presentata in anteprima tramite la piattaforma di streaming Netflix venerdì 14 ottobre.

Sebbene Netflix non abbia confermato un’ora di rilascio specifica, la stagione 1 è stata rilasciata alle 12:30 IST nel 2020. Non c’è motivo di presumere che l’ora di rilascio per la stagione 2 sarà diversa, con anche una premiere delle 12:30 IST in conformità con la finestra di aggiornamento tipica della piattaforma per tutti i contenuti non simulcast.

“Sono così felice che stiamo finalmente annunciando le date. Girare la prima stagione è stato divertente, ma girare la seconda è stato molto più significativo per me perché sapevo quanto il pubblico lo desiderava. In questi ultimi 2 anni, il mismatched ha ricevuto molto amore, quindi sono molto entusiasta che i fan vedano la stagione 2. – Rohit Saraf, via Koimoi.

La stagione 2 avrà sei episodi, con una durata di circa 35 minuti ciascuno.

A livello internazionale, la stagione 2 dovrebbe essere resa disponibile nei seguenti orari:

Ora del Pacifico – 00:00

Ora orientale – 03:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora del Pakistan – 12:00

Ora dell’India – 12:30

Ora delle Filippine – 15:00

Ora legale centrale dell’Australia: 17:30

Quando abbiamo girato la prima stagione, l’unica cosa che avevamo in mente era che volevamo amare ciò che stavamo creando e volevamo divertirci finché è durato. Ma le cose sono cambiate quando abbiamo iniziato le riprese della seconda stagione. Non volevamo solo divertirci e amare ciò che stavamo creando, ma volevamo anche che lo ami allo stesso modo. E quindi, alla fine, siamo così dispiaciuti di avervi fatto aspettare tutto il tempo che abbiamo fatto. Ma siamo tornati. E speriamo sinceramente che tu lo ami, tanto quanto noi… questa volta, più che mai. Non vediamo l’ora di incontrarti di nuovo”. – Rohit Saraf e Prajakta Koli, tramite Instagram.

Il nuovo personaggio si prepara a smuovere le cose

Ogni trailer teaser e materiale promozionale che è stato rilasciato nella preparazione della stagione 2 di Mismatched ha preso in giro che un serio dramma sulla vita amorosa sta per finire.

Ciò include l’aggiunta di un nuovo personaggio, interpretato dall’attore veterano Jugal Hansraj.

Hansraj interpreterà il padre di Rishi Singh Shekhawat (interpretato da Rohit Saraf) nella seconda stagione di Mismatched, ma ha anticipato che il suo ruolo sarà importante sui social media.

In tre post separati su Instagram, Hansraj ha semplicemente messo “Ok, ma sei eccitato ora?”, “Shaken, Not Stirred” e “Game. Impostare. Mancata corrispondenza!”

Di Tom Llewellyn – [email protected]

Mostra tutto

In altre notizie, RECAP: ha spiegato la morte di Shay a Chicago Fire