Rivelati i titoli degli episodi della terza stagione di “Emily in Paris”.

Manca poco meno di un mese al ritorno a Parigi per aggiornarci sugli ultimi avvenimenti con Emily nella capitale francese. L’anticipazione per la prossima stagione sta crescendo e ora possiamo fornirvi tutti i titoli degli episodi che potrebbero darvi un’anticipazione su ciò che verrà.

Per Netflix, ecco la sinossi ufficiale della terza stagione di Emilia a Parigiin arrivo su Netflix il 21 dicembre in tutto il mondo:

“Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due percorsi molto diversi, Emily dovrà decidere esattamente dove si trova la sua lealtà – al lavoro e nella sua vita romantica – e cosa significano queste decisioni per il suo futuro in Francia, il tutto continuando a immergersi nelle avventure e nei sorprendenti colpi di scena e svolte che la vita a Parigi fornisce.