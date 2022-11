Rivelati i titoli degli episodi della terza stagione di “Dead to Me”

Siamo a pochi giorni dal trascorrere altri dieci episodi con Jen e Judy nella terza e ultima stagione di Dead to Me. Con molte incognite sulla prossima stagione, siamo felici di rivelare i titoli degli episodi per la prossima stagione.

Per iniziare, ecco la sinossi ufficiale della terza stagione:

“Jen e Judy tornano per la terza e ultima stagione. All’indomani dell’ennesimo mordi e fuggi, entrambe le donne ricevono notizie scioccanti e sono pronte a rischiare la vita per un’amicizia al di sopra della legge”.

Morto per me Titoli degli episodi della terza stagione

Quindi, non perdiamo altro tempo.

Ecco una ripartizione dei titoli degli episodi, degli sceneggiatori e dei registi per la stagione 3 di Morto per me:

Episodio 1 – Siamo stati qui prima Regia di Rebecca Asher Scritto da Liz Feldman ed Emma Rathbone

Episodio 2 – Dobbiamo parlare Regia di Rebecca Asher Scritto da Cara DiPaolo e Celeste Hughey

Episodio 3 – Guarda cosa abbiamo qui Regia di Jenée LaMarque Scritto da Harris Danow e Kelly Hutchinson

Episodio 4 – Dove andiamo adesso? Regia di Jenée LaMarque Scritto da Jessi Klein e Jacqui Rivera

Episodio 5 – Non ci abbiamo pensato Regia di Rebecca Asher Scritto da Cara DiPaolo ed Emma Rathbone

Episodio 6 – Batteremo questa cosa Regia di Albero d’argento Scritto da Jessi Klein e Kelly Hutchinson

Episodio 7 – Possiamo essere onesti? Regia di Rebecca Asher Scritto da Harris Danow e Celeste Hughey

Episodio 8 – Troveremo un modo Regia di Rebecca Asher Scritto da Elizabeth Benjamin e Jacqui Rivera

Episodio 9 – Siamo quasi fuori tempo Regia di Liz Feldman Scritto da Liz Feldman e Cara DiPaolo

Episodio 10 – Siamo arrivati ​​alla fine Regia di Liz Feldman Scritto da Liz Feldman



Netflix si è divertito ad avere temi in esecuzione nei titoli degli episodi negli ultimi tempi. Più recentemente, Mercoledì presentava la parola “guai” in ogni variazione del titolo e con l’ultima stagione di Morto per mela parola del giorno è chiaramente “noi”.

In effetti, questo è uno dei temi principali dell’ultima stagione perché l’intero spettacolo è stato incentrato sulla potente combinazione di Judy e Jen.

Per saperne di più sulla stagione 3 di Morto per mecontrolla la nostra anteprima completa per la voce finale dello spettacolo qui.

Stagione 3 di Morto per me arriva su Netflix a livello globale il 17 novembre 2022.

Sei entusiasta dell’ultima stagione della commedia drammatica Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.