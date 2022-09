Rivelati i titoli degli episodi della serie Netflix di “The Midnight Club”

Il 7 ottobre, la nuova serie Netflix di Mike Flanagan sarà rilasciata al mondo e, per avere una buona idea di cosa possiamo aspettarci, sono stati ufficialmente rivelati i titoli degli episodi, gli sceneggiatori e i registi.

Creata da Mike Flanagan e Leah Fong, questa nuova serie adatta le opere di Christopher Pike in una serie di 10 episodi in arrivo su Netflix come parte della scaletta di Halloween.

Per una panoramica completa di ciò che puoi aspettarti da The Midnight Club, dai un’occhiata alla nostra anteprima completa per lo spettacolo qui. È uno dei tanti titoli che saranno prodotti nell’ambito dell’accordo generale Intrepid/Mike Flanagan con Netflix con titoli in arrivo, tra cui Qualcosa sta uccidendo i bambini e La caduta della casata degli Usher.

Come noterai, la maggior parte dei titoli della nuova serie sono, in effetti, titoli di libri scritti da Christopher Pike.

Parlando di come la serie si tuffa nelle altre opere di Christopher Pike, Flanagan ha detto:

Il concetto centrale di Il club di mezzanotte è che questi ragazzi si incontrano di notte per raccontarsi storie, il che ha creato questa opportunità di incredibile espansione. Ciò significava che potevamo entrare nell’enorme libreria di materiale di Christopher Pike, tirare fuori altre storie e integrarle nella narrazione. Non stavamo adattando solo un libro, ma molti. Il cielo era il limite”.

Titoli episodi per Il club di mezzanotte su Netflix

Ora ti guidiamo attraverso tutti i titoli degli episodi per la prossima serie Netflix:

Episodio 101: “Il capitolo finale”

Scritto per lo schermo da Mike Flanagan e Leah FongDiretto da Mike Flanagan

Episodio 102: “I due Dana”

Scritto per lo schermo da Leah Fong, Julia Bicknell e Mike FlanaganDiretto da Mike Flanagan

Episodio 103: “Il cuore malvagio”

Scritto per lo schermo da Elan Gale e Mike FlanaganDiretto da Michael Fimognari

Episodio 104: “Dammi un bacio”

Scritto per lo schermo da Jamie Flanagan e Mike FlanaganDiretto da Michael Fimognari

Episodio 105: “Ci vediamo dopo”

Scritto per lo schermo da Julia Bicknell e Mike FlanaganDiretto da Emmanuel Osei-Kuffour Jr.

Episodio 106: “Strega”

Scritto per lo schermo da Chinaka Hodge e Mike FlanaganDiretto da Axelle Carolyn

Episodio 107: “Anya”

Scritto per lo schermo da Jamie FlanaganDiretto da Axelle Carolyn

Episodio 108: “Strada verso il nulla”

Scritto per lo schermo da Julia Bicknell e Mike FlanaganDiretto da Viet Nguyen

Episodio 109: “L’eterno nemico”

Scritto per lo schermo da Elan Gale e Mike Flanagan, diretto da Viet Nguyen

Episodio 110: “Mezzanotte”

Scritto per lo schermo da Mike Flanagan e Leah Fong, diretto da Morgan Beggs

Non vedi l’ora Il club di mezzanotte su Netflix ad ottobre? Fateci sapere nei commenti.