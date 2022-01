Rivelata la data di uscita di Netflix di “All Of Us Are Dead” – Cast, sinossi e altro

I K-Dramas governano Netflix da un po’ di tempo ormai e tutti hanno generi distinti. Tuttavia, l’industria coreana sembra amare un genere in particolare, l’apocalisse zombie. Fino ad ora, avevamo principalmente film di zombi, ma ora Netflix si è spostato verso una serie a tutti gli effetti Tutti noi siamo morti. Quindi, diamo un’occhiata a quando gli zombi stanno tornando dalla morte.

Data di uscita di All of Us Are Dead su Netflix

Ancora una volta, i creatori coreani ci hanno mostrato che i limiti della loro creatività non conoscono limiti. Tutti noi siamo morti segue un liceo che diventa l’epicentro di un’epidemia di zombi. Il trailer oscilla tra commedia, horror e thriller. Quindi, non diventa mai troppo scuro né troppo chiaro, solo il perfetto equilibrio di generi diversi.

Quando una scuola superiore in Corea diventa ground zero per un’epidemia di zombi, gli studenti che sono intrappolati all’interno devono combattere per uscire. All of Us Are Dead debutterà il 28 gennaio, pic.twitter.com/Ovn0Wp5vAY — Netflix (@netflix) 14 gennaio 2022

Dopo Hellbound, Netflix adatterà un altro webtoon coreano di successo Now At Our School di Joo Dong-Geun. Il gigante dello streaming non ha lasciato spazio a congetture poiché ha annunciato la data di uscita insieme al trailer. I fan possono abbuffarsi della serie K-Drama dal 28 gennaio 2022.

Tutti di noi siamo morti cast

La serie di otto episodi sull’apocalisse di zombi sarà caratterizzata dalle seguenti stelle:

Yoon Chan-young nei panni di Chung-san (noto per La colpa non è tua)

Park Solomon nel ruolo di Lee Soo-hyuk (noto per Dolce vendetta)

Choi Yi-Hyun come Nam-ra (noto per Playlist dell’ospedale)

Park Ji-hoo come On-jo (noto per Casa del colibrì)

Yoo In-soo come Yoon Gwi-Nam (noto per La primavera è verde)

La serie conterrà anche Lee Yoo-mi della fama di Squid Game, ma i creatori non hanno ancora rivelato il suo ruolo. Lee Jae-Hyu e Kim Nam-soo saranno i registi della serie e Chung Sung-il ha scritto la sceneggiatura. Film Monster e JTBC Studios sono responsabili dei compiti di produzione.

LEGGI ANCHE: Netflix annuncia aggiunte al cast di Shadow And Bone Stagione 2, la produzione inizia

Se seguiamo la recente tendenza dei K-Dramas, allora Tutti noi siamo morti è destinato ad essere un successo immediato. Dai un’occhiata prima che diventi mainstream in modo da poterlo vantare con i tuoi amici.

Facci sapere nei commenti quanto sei entusiasta Tutti noi siamo morti su Netflix.

Rivelata la data di uscita di Netflix del post “All Of Us Are Dead” – Cast, sinossi e altro sono apparsi per la prima volta su Netflix Junkie.