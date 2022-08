Riuscirà “The Grey Man” a battere “Red Notice” per diventare il film più grande di Netflix?

L’uomo grigio è una delle più grandi produzioni di Netflix fino ad oggi e molti avevano grandi speranze che avrebbe fatto scalpore per diventare uno dei più grandi successi di tutti i tempi di Netflix. Nonostante un buon inizio, non sembra che basterà per raggiungere le vette di Avviso rosso o Non guardare in alto.

Debuttando il 22 luglio, L’uomo grigio è stato il grande film di Netflix per l’estate 2022. Presentava un cast di stelle con Chris Evans e Ryan Gosling come le due star principali e aveva la regia dei fratelli Russo. La maggior parte delle persone conosce il film per lo straordinario prezzo di oltre $ 200 milioni.

Quindi, quanto bene si sta comportando The Grey Man su Netflix e sta tirando i numeri da battere Avviso rosso o Non guardare in alto.

Riepilogando, ecco come appaiono i primi 10 film (in termini di ore guardati nei primi 28 giorni) al 5 agosto 2022:

Avviso rosso – 364.020.000 Non guardare in alto – 359.790.000 Scatola per uccelli – 282.020.000 Il progetto Adam – 233.160.000 Estrazione – 231.340.000 L’Imperdonabile – 214.700.000 L’irlandese – 214.570.000 La cabina dei baci 2 – 209.250.000 6 Sottoterra – 205.470.000 Spenser Riservato – 197.320.000

Finora, la risposta è che The Grey Man non sta tirando i numeri per portarlo alla prima posizione.

In un periodo di 2 settimane tra il 17 luglio e il 31 luglio, il film è stato visto per 185,02 milioni di ore su Netflix in tutto il mondo.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica settimanale Settimane tra le prime 10 Dal 17 luglio 2022 al 24 luglio 2022 88.550.000 1 1 Dal 24 luglio 2022 al 31 luglio 2022 96.470.000 (+9%) 1 2

La differenza del weekend di apertura tra Avviso rosso è il miglior indicatore del fatto che è improbabile che The Grey Man raggiunga il primo posto. Il film ha raccolto quasi la metà dei 148,72 milioni di ore Avviso rosso raggiunto.

Era anche meno di entrambi Il progetto Adam e non guardare in alto, anche se mentre The Adam Project è caduto nella settimana 2, L’uomo grigio guadagnato.

Il collaboratore di Netflix Frederic, che gestisce anche il substack di monitoraggio Netflix Netflix e Chiffres, prevede un calo di circa il 60% per la settimana 3 e un ulteriore calo del 30% nella settimana 4.

L’utilizzo di questi numeri significherebbe circa 38.588.000 ore per la settimana 3 e 27.011.600 per la settimana 4.

Data questa traiettoria, attualmente ci aspettiamo che The Grey Man diventi la terza o la quarta uscita di film Netflix più grande sulla base delle cifre autodichiarate di Netflix. Ciò collocherebbe il film appena avanti o indietro Scatola per uccelli.

Perché Look Up e Red Notice si sono comportati così bene?

Questa domanda ha senza dubbio un milione di risposte diverse, che per lo più si riducono a opinioni soggettive. Potresti discutere Avviso rosso alla fine aveva più potere stellare.

Un motivo dal punto di vista strategico potrebbe essere quando questi due film sono stati rilasciati, Non guardare in alto specialmente. Quel film ha visto un enorme guadagno nella sua seconda settimana, proprio durante le festività natalizie, quando le persone sarebbero state a casa.

Come saprai, L’uomo grigio è uscito nelle sale una settimana prima del suo debutto su Netflix. Questo ha avuto un impatto sui numeri di visualizzazione? La risposta è che non lo sappiamo, ma sembra improbabile. Netflix non realizza incassi al botteghino quindi è impossibile dire quanti siano andati a vedere il film nei cinema invece che su Netflix ma è degno di nota.

Chiaramente, tuttavia, The Grey Man ha fatto abbastanza perché Netflix sia considerato un successo con uno spin-off e un sequel annunciato la settimana successiva al suo lancio.

Quale potrebbe essere il prossimo grande film di Netflix da battere Avviso rosso? Questa è una domanda difficile, ma la nostra ipotesi lo sarebbe Cipolla di vetro: un mistero scaccia via (aka Coltelli fuori 2) ha almeno le maggiori possibilità di rilascio dell’autunno 2022.

Hai visto L’uomo grigio su Netflix? Cosa hai pensato? Fateci sapere nei commenti.