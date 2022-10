‘Ritorno in azione’ Netflix Film Cameron Diaz: tutto ciò che sappiamo finora

Quattro anni dopo aver annunciato il suo ritiro dalla recitazione, Cameron Diaz tornerà sul grande schermo nella prossima commedia d’azione Di nuovo in azione. Diaz si riunirà con il collega attore di Annie Jamie Foxx, che lavorerà al suo quinto Original per Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo finora Di nuovo in azione su Netflix.

Di nuovo in azione è un film commedia d’azione originale Netflix in uscita diretto da Capi terribili’ Seth Gordon. Vicinato lo scrittore Brendan O’Brien ha scritto la sceneggiatura del film. Datari Turner (Stappato) e Mark McNair (Nella tempesta) si uniscono a O’Brien come produttori esecutivi del progetto.

Ulteriori produttori lo sono Beau Bauman per Good One Productions e regista Seth Gordon per l’allegato A.

Qual è la trama Di nuovo in azione?

Nessun dettaglio della trama è stato rilasciato in questo momento.

Di chi sono i membri del cast Di nuovo in azione?

La più grande novità sul casting per Di nuovo in azione è attrice Cameron Diaz uscire dalla pensione per agire con Jamie Foxx per la terza volta nella sua carriera.

Diaz aveva già recitato al fianco di Foxx nel dramma sportivo del 1999 Ogni domenicae ancora una volta nel 2014 nel remake di Annie. Ironia della sorte, Annie è stato l’ultimo film in cui Diaz ha recitato prima di annunciare il suo ritiro nel 2018.

Con un piccolo aiuto dalla leggenda della NFL Tom Brady, Jamie Foxx ha aiutato Diaz a uscire dalla pensione.

Cameron Spero che tu non sia arrabbiato per aver registrato questo, ma non posso tornare indietro ora. Ho dovuto chiamare la CAPRA per riportare un’altra CAPRA. @CameronDiaz ed io siamo TORNATI IN AZIONE – il nostro nuovo film con @NetflixFilm. La produzione inizierà entro la fine dell’anno!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) 29 giugno 2022

Foxx è stato estremamente impegnato a lavorare su progetti Netflix negli ultimi due anni. A partire dal 2020, Foxx ha recitato nel film sui supereroi Potenza del progettola sitcom Papà smettila di mettermi in imbarazzo! azione da vampiro Turno diurno e Hanno clonato Tyroneuna commedia di fantascienza in uscita nel 2022.

Parlando con Jimmy Fallon al The Tonight Show, Diaz ha detto che recitare è “diverso” dopo essersi presa una lunga pausa da Hollywood.

“L’ho fatto per così tanto tempo, è un po’ come il processo, ci sono semplicemente ricaduto. Ma sembra un po’ diverso”. “L’ultimo film che ho fatto è stato Annie con Jamie, e quindi il primo film indietro è questo film con Jamie. È così eccezionale, è così facile, è così professionale, ha così talento e può lavorare con lui”.

Nessun altro membro del cast è stato annunciato al momento della pubblicazione.

Qual è lo stato di produzione di Di nuovo in azione?

Stato di produzione attuale: pre-produzione.

È stato confermato che Di nuovo in azione è in fase di sviluppo attivo e la produzione doveva iniziare più tardi nel 2022.

Ciò è ora confermato, con i programmi delle riprese che suggeriscono che il nuovo film inizierà a novembre 2022.

Secondo ScreenDaily, la produzione del film inizierà ai London Shepperton Studios di Netflix. Si pensa anche che le riprese del film siano ad Atlanta, in Georgia.

Quando è il Di nuovo in azione Data di uscita di Netflix?

Netflix non ha confermato una data di uscita per Di nuovo in azionetuttavia, ci aspettiamo che la commedia d’azione uscirà alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

starai a guardare? Di nuovo in azione? Fateci sapere nei commenti qui sotto!