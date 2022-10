Ritorno al Sadie Sink che rivela un luogo in cui si sente potenziata

Finora Sadie Sink ha governato il 2022. A partire dalla sua interpretazione di abilità di masterclass nella quarta stagione di Cose più strane alle riprese del film di Taylor Swift, ha fatto tutto. Tuttavia, trascorrere la maggior parte della giornata sui set diventa un po’ troppo estenuante per quasi tutti nel settore. Sorprendentemente funziona il contrario per il ventenne.

In un’intervista con Glamour, Sadie Sink AKA il nostro MadMax ha aperto su una sfilza di domande intimidatorie. Ha anche risposto che essere sul set davanti alle telecamere ha piuttosto rafforzato la sua personalità invece di esaurirla. Ecco cosa ha detto.

Sadie Sink parla di come i set e le riprese abbiano portato un drastico cambiamento alla sua personalità

Creando un’immagine della sua versione più giovane davanti a noi, Sadie ha parlato di come non fosse pronta come ora quando si trattava di fiducia. Prima di entrare a far parte della banda di Hawkins, era completamente priva di fiducia e voleva affrontare la stessa cosa in qualche modo. Quindi, interpretare un personaggio schietto e diretto come Max Cose più strane ha aiutato Sink molto a migliorare se stessa.

Il trucco è divertirsi a realizzarlo. (Nessun ricordo da dove provenissero le impronte insanguinate) #strangerthings @Stranger_Things pic.twitter.com/1leB26KJiM — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) 4 luglio 2022

Giustificando lo stesso, Sink ha aggiunto: “Essere sul set è il momento in cui mi sento più potenziato.Ha inoltre aggiunto che era tutto il risultato di perseguire qualcosa che le piaceva. Ha inoltre condiviso come ha sempre avuto un talento per suonare a Broadway. In effetti, la star una volta ha affermato che recitare a Broadway era il suo ultimo sogno che si sarebbe avverato.

Il suo ruolo immediato prima di MadMax era quello di Ziddy La via della paura. L’attrice ha ottenuto il suo riconoscimento in serie di gialli e thriller insieme a Maya Hawke. La star ha interpretato ancora una volta una co-protagonista nel ruolo di Robin contro Sadie nella serie thriller di fantascienza di successo di Netflix.

A partire da ora, Sadie Sink è in attesa dell’uscita del suo prossimo film, La balena. Nel frattempo, i fan sono impazienti Cose più strane stagione 5 per vedere se il suo personaggio Max è sopravvissuto all’assalto finale di Vecna. La data di uscita è stata fissata per qualche tempo nell’anno 2024.

Cosa ne pensi della recitazione di Sink? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

